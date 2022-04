Le deuxième tour de l’élection présidentielle n’est pas encore passé que les candidats aux législatives entrent déjà en campagne. Pas étonnant, d’autant que l’échéance est proche, le 12 juin. Le revers subi par LR il y a deux semaines, laissant Valérie Pécresse sur la paille, motive encore davantage le parti de droite pour se refaire au sein de l’Assemblée nationale. Pour être élus députés, certains candidats de LR n’hésitent pas à faire des promesses peu communes. A l’image de Sébastien Leblanc, « presque investi » dans la 4e circonscription du Nord.

A 33 ans, Sébastien Leblanc vient d’entrer en campagne pour les législatives dans la 4e circonscription du Nord qui comprend, notamment, une partie de Lille et la commune de Saint-André, dont il est conseiller municipal. Proche de Marc-Philippe Daubresse, ténor de LR, le candidat y va sous l’étiquette LR-UDI avant même d’avoir été officiellement investi : « Le président du parti, Christian Jacob, m’a indiqué que l’investiture était acquise, suite à un accord global avec le président de l’UDI Jean-Christophe Lagarde », assure Sébastien Leblanc à 20 Minutes.

Un geste généreux sur un salaire très généreux

Pour autant, le trentenaire a déjà dégainé sa « première proposition de campagne » via un communiqué envoyé à la presse. « Dès le mois de juillet, dans le but de favoriser le dynamisme du tissu sportif, culturel, social et caritatif de la 4e circonscription du Nord, je reverserai tous les mois 10 % de mon indemnité personnelle de député au profit des associations du territoire », écrit-il.

Une proposition bien généreuse au sujet de laquelle 20 Minutes a tenu à obtenir des précisions. Selon l’intéressé, ces 10 % seront calculés sur la base de l’indemnité mensuelle brut de 7.239,91 euros, soit 723,99 euros. Ce qui lui laisserait tout de même un salaire de 4955,72 euros net une fois les cotisations sociales et les 10 % retranchés.

On imagine déjà les mauvaises langues crier qu’il pourrait faire davantage, arguant que le salaire moyen en France tourne autour des 2.400 euros net par mois. Certains le font, à l’instar de François Ruffin, élu député de la Somme en 2017, qui garde 1.200 euros pour vivre sur le total de son indemnité parlementaire, reversant le reste aux associations et aux impôts.

Pour le rétablissement de la réserve parlementaire

S’il est vrai que la somme peut paraître anecdotique lorsque l’on regarde au mois, elle l’est moins sur toute la durée du mandat. En cinq ans, cela représente près de 44.000 euros. Certes, ce n’est pas suffisant pour bâtir un nouveau terrain de foot, mais le candidat y voit plutôt un symbole, et une opportunité de tacler la députée LREM sortante : « Cette mesure a pour but de palier la suppression de la réserve parlementaire votée par la députée Brigitte Liso, en 2017 ». Ce même argument avait d’ailleurs été avancé par le député LR Julien Dive après son élection dans la Somme en 2017, sauf que lui se limitait à mettre « tous les mois 200 à 400 euros de côté ».

Cette fameuse « réserve parlementaire », supprimée en 2017, consistait en une somme d’argent (130.000 euros en moyenne par parlementaire en 2016) que les députés et sénateurs pouvaient utiliser à leur discrétion, par exemple pour financer des équipements locaux ou subventionner des associations. De gros sous, donc, dont l’usage était parfois réputé opaque et clientéliste.