Présidentielle 2022 EN DIRECT : Dernières heures avant le débat pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen…

6h58 : Marine Le Pen commencera le débat

Après moult tractations et tirages au sort, c’est le pouvoir d’achat, thème phare de la campagne de la candidate d’extrême droite, qui ouvrira le bal lors du débat ce soir à partir de 21 heures. Et ce sera Marine le Pen, placée à droite de l’écran, qui prendra la parole en premier et en dernier.

Outre le pouvoir d’achat, les autres thèmes abordés seront : la sécurité, la jeunesse, l’international, la compétitivité, l’environnement, le modèle social et la gouvernance.