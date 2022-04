« Dimanche prochain, tous aux urnes pour barrer la route à l’extrême droite. Allez-y en train ou en car liO : en Occitanie c’est gratuit. » Dimanche, la présidente socialiste de la région Occitanie​, Carole Delga, annonçait sur les réseaux sociaux que l’ensemble du réseau de transport régional liO ne serait pas payant les 23 et 24 avril « afin de permettre au plus grand nombre, en particulier les jeunes et les étudiants, d’aller voter au second tour » de l'élection présidentielle.

Une mesure qui suscite depuis un tollé auprès des soutiens de Marine Le Pen, avec qui Carole Delga a toujours été en franche opposition au sein de l’hémicycle du conseil régional. Elle est aussi à l’origine ce jeudi d’un grand rassemblement culturel et militant près de Toulouse « pour défendre la République en commun », 20 ans après le premier tour de la présidentielle 2002 qui avait conduit Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle.

Fonds publics à des fins électoralistes pour le RN

Pour le maire de Perpignan, Louis Aliot, à qui elle était opposée en 2015 lors du scrutin régional, la mesure de gratuité des transports régionaux est une « utilisation des transports publics et donc des moyens publics à des fins électorales ! » a-t-il pointé sur Twitter avant d’interpeller la Commission nationale de contrôle de la campagne de l’élection présidentielle.

« Le fait de rendre gratuits ces bus et ces trains aux fins d’aller voter contre Marine Le Pen constitue juridiquement une possibilité de détournement de fonds publics. J’espère que la justice va se saisir de cette question, elle devrait le faire », a de son côté réagi auprès de l’AFP Jean-Paul Garraud, conseiller régional RN d’Occitanie et ancien magistrat.