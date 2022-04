Touche pas à mon fils. Ce mardi, Jean-Michel Macron, le père de l’actuel président français, était interviewé dans l'Est républicain​. « J’ai beaucoup d’admiration pour la façon dont il dirige l’Etat actuellement », a déclaré au quotidien régional, ce papa visiblement assez fier de sa progéniture. « Je trouve qu’il faut avoir beaucoup de courage et que les Français sont très ingrats, mais ce n’est pas nouveau », a-t-il ajouté depuis sa maison à Amiens.

« J’approuve 90 % de ce qu’il fait. On n’est jamais d’accord à 100 %. Je ne suis pas un adepte d’une secte », ajoute l’ancien neurologue. « Il a eu beaucoup de mérite à faire front sur tout ce qui lui est tombé sur la tête, notamment le Covid », estime-t-il. Et, depuis le début de la guerre en Ukraine, « il a eu beaucoup de courage » et « il n’y a pas beaucoup de dirigeants européens qui ont fait ce qu’il a fait ». Quant aux résultats du second tour, il dit croire en la victoire d’Emmanuel Macron, même s’il reconnaît que l'« on est toujours inquiet pour ses enfants ».

Jean-Michel Macron indique qu’il ne voit « pas souvent » son fils, avec « l’emploi du temps » qui est le sien. « La dernière fois qu’il est venu gentiment me voir ici, dans la maison où il a grandi, c’était le 21 novembre 2019, à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle faculté des sciences d’Amiens », raconte-t-il, en indiquant que, « pour l’instant, il n’y a rien de prévu » pour célébrer une éventuelle réélection de son fils dimanche soir.