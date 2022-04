8h25 : La symbolique du père

« Il y a mille différences entre lui et moi », a affirmé sur France Bleu Normandie, Marine Le Pen à propos de son père Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national. « Je n’ai pas le même âge, on n’a pas eu le même parcours, on n’a pas vécu la même chose, il est un homme, je suis une femme… », a égrainé la candidate RN. « En réalité, lui, il a été le président d’un mouvement qui était un mouvement, d’abord de contestation, puis un mouvement d’opposition. Moi, j’ai été pendant dix ans la présidente d’un mouvement de gouvernement », a exposé Marine Le Pen sans rentrer davantage dans les détails.