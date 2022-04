Présidentielles 2022 EN DIRECT : Macron veut un Premier ministre chargé de la « planification écologique »…

9h02 : Jean Tirole juge le programme de Le Pen « dissimulateur et non financé »

Pour ne pas voir Marine Le Pen accéder à l’Elysée, Jean Tirole a décidé de passer au crible, dans une tribune parue samedi dans La Dépêche du Midi, les propositions économiques de la candidate. Et le constat du prix Nobel d’économie français est sévère : le programme est selon lui « dissimulateur et non financé » et « appauvrira durablement notre pays ».

Par ailleurs, selon le lauréat en 2014 du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel, les 16 milliards d’euros d’économies que Marine Le Pen dit vouloir faire grâce à des mesures sur l’immigration sont « un calcul qui repose sur du vent : toutes les études montrent que les immigrés ne coûtent quasiment rien en termes d’argent public, car les cotisations sociales de ceux qui travaillent compensent les coûts imputés à notre système de protection sociale ».