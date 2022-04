Présidentielle 2022 EN DIRECT : Macron de retour à Marseille pour un grand meeting…

11h18 : L’électorat de Mélenchon, c’est un véritable archipel

C’est un peu le Bernie Sanders français, selon la fondation Jean-Jaurès. Le think tank classé à gauche publie une note sur l’électorat de Jean-Luc Mélenchon. « Le candidat le plus âgé est celui qui a été le plus soutenu par les jeunes », analyse-t-elle.

L’étude met en lumière les composantes distinctes de ses soutiens. Et il y en a beaucoup, formant un véritable archipel : « Départements ultramarins, campagnes alternatives, bastions syndicaux, "génération climat", banlieusards et bataillons de la gauche diplômée des métropoles » forment les « différentes îles et îlots » de l’électorat de Jean-Luc Mélenchon analysés dans la note rédigée par le directeur du département opinion de l’Ifop, Jérôme Fourquet.

#Présidentielle l Jérôme Fourquet revient pour la Fondation sur les différentes composantes de l’électorat de@JLMelenchon qui a recueilli près de 22 % lors du premier tour : https://t.co/G1cDl9ha9C pic.twitter.com/bbpHJ7x77k – Fondation Jean-Jaurès (@j_jaures) April 16, 2022