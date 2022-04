Le maire de Béziers Robert Ménard, proche de Marine Le Pen, votera bien le 24 avril en faveur de la candidate RN à la présidentielle malgré ses « désaccords », et ne s’exprimera plus d’ici au second tour, a-t-il indiqué, confirmant une information du Monde.

« J’ai des désaccords avec Marine Le Pen que n’ai jamais cachés. Je n’entends plus les répéter à chaque intervention médiatique. J’ai donc décidé de ne plus prendre la parole jusqu’au 2e tour », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas pour autant un ralliement à Emmanuel Macron. Je voterai pour Marine Le Pen » le 24 avril, a ajouté l’ancien président de Reporters sans frontières. Il est en accord avec le président candidat sur les sujets de la vaccination contre le Covid-19​ et de la politique internationale, pas sur l’immigration et la sécurité.

Robert Ménard a récemment montré des divergences avec Marine Le Pen, par exemple sur son projet d’interdiction du voile dans l’espace public. « C’est une erreur » et « pas possible à mettre en œuvre », selon lui.