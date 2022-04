Présidentielle 2022 : L’université d’Angers appelle à voter « en pesant la gravité du moment »

EXTREME DROITE « L’extrême droite, ses valeurs et ses idées constituent une menace pour le service public de l’Enseignement supérieur et de la recherche », écrit le conseil d’administration de l’université d’Angers, à une semaine du second tour de l’élection présidentielle