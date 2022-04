« Si chacun des électeurs de ⁦Valérie Pécresse donne 3 €, la situation est réglée. On peut y voir un geste civique, utile au pluralisme qui fait la démocratie », a écrit via son compte Twitter le maire LR de Cannes David Lisnard pour soutenir la candidate et le parti qui se retrouvent en difficulté pour rembourser les frais de campagne pour l'élection présidentielle.

Une «équipe de France» telle qu’elle était évoquée, c’est aussi dans la défaite. Je donnerai. Et si chacun des électeurs de ⁦@vpecresse⁩ donne 3€, la situation est réglée. On peut y voir un geste civique, utile au pluralisme qui fait la démocratie. https://t.co/fyH1mJxWbe — David Lisnard (@davidlisnard) April 14, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Solidaire « de cette équipe de France » même dans « la défaite »

Lundi, la candidate des Républicains à l’élection présidentielle a lancé un appel à « une aide, d’urgence ». Elle n’a pas obtenu les 5 % des voix (4,8 %) nécessaires pour déclencher un remboursement par l’Etat des frais de campagne. Elle a alors demandé à « tous les Français » de l’aider à « boucler le financement de sa campagne » en faisant état d’une « situation critique » du parti qui ne serait pas remboursé de 7 millions de frais. Valérie Pécresse a aussi déclaré être « endettée personnellement à hauteur de 5 millions d’euros ». « Il en va de la survie des Républicains, et, au-delà, de la survie de la droite républicaine », a-t-elle ajouté.

A Cannes, où le maire a été réélu en 2020 avec 88,08 % des suffrages, Valérie Pécresse n’a obtenu que 7,01 % des voix. Lors de l’élection présidentielle de 2017, François Fillon y faisait un carton avec 34,81 % des suffrages. David Lisnard a assuré qu’il donnerait, car « une "équipe de France" telle qu’elle était évoquée, c’est aussi dans la défaite », tweete-t-il.