A quelques heures du débat entre Marine Le Pen (RN) et Emmanuel Macron (LREM), 20 Minutes compare des propositions phares des candidats à la présidentielle sur la transition énergétique, sujet qui perce dans l’entre-deux-tours. Nous scruterons aussi des thèmes moins abordés, comme le logement, la culture, la lutte contre les violences sexistes ou les discriminations, et les relations avec l’UE et l’Otan.

Quelles énergies pour demain ?

La transition énergétique est un sujet de passe d’armes entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Si les deux candidats misent sur le nucléaire et l’hydrogène, leur programme diverge fortement à propos des énergies renouvelables. Pour mener sa politique écologique, Marine Le Pen veut en sortir et défend un moratoire sur l’éolien et le solaire. Toutes les subventions concernant ces projets seraient suspendues. Il s’agirait également de lancer le démantèlement des sites éoliens « en commençant par ceux qui arrivent en fin de vie », précise le livret du Rassemblement national sur l’écologie.

Les investissements seraient concentrés sur le nucléaire, l’hydrogène, l’hydroélectricité ou la géothermie, seules énergies renouvelables à trouver grâce. Pour mettre en œuvre sa vision, le parti veut sortir du Green Deal européen, un pacte entre membres de l’UE visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et veut « tracer la trajectoire de lutte contre le dérèglement du climat en fonction de la France ». En matière d’énergie, ce pacte soutient, par exemple, le développement des énergies renouvelables comme l’éolien en mer.

Au contraire, Emmanuel Macron veut développer les énergies renouvelables de concert avec le nucléaire. Il propose, dans son programme, d’installer 50 parcs éoliens en mer, d’une puissance totale de 40 GW et de multiplier par dix la puissance solaire. « Sortir du renouvelable est une aberration complète, nous serions le seul pays au monde à le faire », s’était-il insurgé au Havre, la semaine dernière. Dans un appel du pied aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron a proposé, lors de son meeting à Marseille, d’installer un Premier ministre chargé de la planification écologique. Celui-ci serait soutenu par un ministre de la Transition énergétique, qui « aura pour mission de faire de la France la première grande nation à sortir du pétrole, du gaz et du charbon ».

Culture vs patrimoine

Emmanuel Macron propose d’étendre une des mesures culturelles phares de son quinquennat, le pass culture. Des enfants « plus jeunes » y auront accès, sans que celui-ci ne précise à partir de quel âge dans son programme. Se présentant sous forme de crédits à dépenser dans le secteur culturel, ce dispositif est actuellement disponible à partir de 15 ans.

Le président sortant veut aussi lancer de nouvelles commandes publiques ou construire un « métavers européen », en s’engageant au respect des droits d’auteur et droits voisins.

Pour Marine Le Pen, culture rime essentiellement avec patrimoine : l’essentiel des propositions de la candidate du RN concerne ce secteur. Celle-ci propose notamment « un service national du patrimoine » de six mois, renouvelable, et ouvert aux jeunes de 18 à 24 ans. Elle entend également revoir certaines dispositions législatives ou inciter les propriétaires privés de bâtiments patrimoniaux à ouvrir plus souvent les portes de ceux-ci. Symboliquement, elle entend renommer les Journées européennes du patrimoine en « Journées nationales du patrimoine ».

Des propriétaires courtisés

Emmanuel Macron s’engage à ce que 700.000 logements par an soient rénovés. Avec quelles modalités ? La prime rénov, qu’il a mise en place sous le quinquennat, avait été jugée insuffisante par la Fondation Abbé-Pierre pour lutter contre le mal logement. Le président sortant veut également faciliter l’accès au logement pour les locataires en étendant la caution publique. En contrepartie, il entend « sanctionner » les « mauvais payeurs ». Enfin, il veut redistribuer les pouvoirs, en donnant la responsabilité en matière de logement aux communes et intercommunalités. Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, a précisé le programme du candidat : « Là où c’est nécessaire », celui-ci soutiendra l’encadrement des loyers ainsi que « le resserrement progressif de la place de la location saisonnière ».

Marine Le Pen veut, quant à elle, donner l’accès aux logements sociaux et étudiants aux Français, ce qu’elle nomme la « priorité nationale ». Une mesure actuellement inconstitutionnelle, selon le constitutionnaliste Dominique Rousseau interrogé par Libération. Parmi les autres mesures de la candidate, la construction de 100.000 logements sociaux par où créer un fonds de garantie des loyers « pour protéger les propriétaires » – même si des dispositifs en ce sens existent déjà. Enfin, pour consolider une « France des propriétaires », Marine Le Pen veut mettre en place plusieurs incitations financières.

Les relations avec l’UE et l’Otan, un enjeu depuis la guerre en Ukraine

La question des relations avec l’Otan a été remise au cœur des enjeux internationaux depuis le début de la guerre en Ukraine. Dans son programme, Marine Le Pen se donne comme « priorité » de « quitter le commandement intégré de l’Otan ». Elle se prononce également en faveur « d’un rapprochement stratégique entre l’Otan et la Russie », lorsque la guerre en Ukraine sera achevée. La candidate plaide aussi en faveur « d’une alliance avec la Russie » sur certains sujets : « la sécurité européenne », « la lutte contre le terrorisme » et « la convergence dans le traitement des grands dossiers régionaux impactant la France ».

Au niveau européen, Emmanuel Macron veut réformer l’espace Schengen en « protégeant mieux » ses « frontières extérieures », mais aussi en accélérant l’examen des demandes arrivant dans cet espace et des reconduites des personnes dont le dossier a été refusé. Marine Le Pen indique vouloir « substituer l’absence de tout contrôle aux frontières » par des « procédures de franchissement simplifié » pour les citoyens de l’UE.

Quid des relations avec l’Union européenne ? Marine Le Pen parle de remplacer l’UE par « une alliance européenne des nations ». Emmanuel Macron, lui, veut renforcer l’autonomie des 27 sur trois axes : énergétique, stratégique et technologique.

Maigre programme en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles

Peu de choses au menu pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et encore moins un budget à un milliard d’euros comme le réclament les associations féministes. Dans son programme, Emmanuel Macron défend d’abord son bilan en donnant comme exemples la création de l’amende contre le harcèlement de rue et le déploiement des bracelets antirapprochement. Il propose maintenant de tripler l’amende contre le harcèlement de rue.

Le programme du Rassemblement national est bien maigre aussi. Marine Le Pen souhaite inscrire les harceleurs de rue au fichier des délinquants sexuels, une mesure qui ne convainc pas l’association Stop harcèlement de rue ni le syndicat policier Unsa Police. Ce dernier craint que le Fijais ne devienne un fichier « fourre-tout ». Concernant les féminicides, Marine Le Pen veut « des mesures particulières pour mieux prévenir et réprimer les violences commises à l’encontre des conjoints ou ex-conjoints ». Ces mesures ne sont pas détaillées, il est juste précisé que les conjoints ou ex-conjoints violents doivent être jugés « dans les plus brefs délais » et que les mesures de protection des victimes « doivent être efficaces ».

En 2019, après le Grenelle des violences conjugales, Sébastien Chenu, porte-parole du RN, critiquait le plan « un peu faiblard » du gouvernement. « Si c’est une grande cause nationale, et moi je souhaite que ce soit une grande cause nationale, alors il faut mettre un grand budget national, et là le compte n’y est pas », disait-il. Pourtant, il n’y a pas de « grand budget national » sur ce sujet dans le programme présidentiel du RN. Le député européen Jordan Bardella, à la même époque, voyait surtout derrière « le sujet de l’impunité, du laxisme judiciaire ».

La lutte contre les discriminations, le parent pauvre

Sur les questions de lutte contre les discriminations comme le racisme ou l’antisémitisme, le président sortant met l’accent sur le logement et le milieu professionnel. S’il est élu, Emmanuel Macron mettra en place des contrôles dans les entreprises de plus de 5.000 salariés, et, à la suite de la publication des résultats, il appliquera des sanctions si nécessaire. Sur le point du logement, il souhaite mettre en oeuvre une caution publique pour les locataires.

Du côté de la candidate du Rassemblement national, les seules fois où le terme discrimination apparaît dans son programme, c’est au sujet des personnes en situation de handicap. Marine Le Pen souhaite « garantir aux personnes handicapées leur juste place dans la société ». Pour ce faire, elle veut inscrire la cause dans la Constitution, à l’occasion de sa réforme constitutionnelle.

Dans les deux programmes, il existe des angles morts. Si Emmanuel Macron se félicite d’avoir ouvert la PMA pour toutes les femmes et d’avoir interdit les thérapies de conversion en France, des propos du président de la République ont récemment fait polémique, comme l’expliquait Libération. Dans une interview à Brut, il s’est montré réticent à l’apprentissage des questions de genre et d’orientation sexuelle à l’école. Il s’y oppose au primaire et s’est montré très sceptique pour en parler au collège, alors que les cours d’éducation à la sexualité sont prévus depuis la loi de 2001.

Marine Le Pen veut, elle, « un moratoire de trois ans sur les sujets sociétaux », évoquant sans les nommer le mariage pour tous et l’accès à la PMA pour toutes, sujets qui « ont divisé la société française », estime-t-elle. Elle défend l’interdiction de la gestation pour autrui (GPA) et refusera de reconnaître la filiation des enfants nés de GPA à l’étranger.

La lutte contre l'islamophobie est, par ailleurs, complètement absente des programmes des deux candidats. Au contraire, la proposition de Marine Le Pen d’interdire le port du voile dans l’espace public stigmatise les femmes de confession musulmane le portant. Le vice-président du RN Jordan Bardella​ a voulu atténuer cette proposition cette semaine : cette interdiction serait un « objectif » et non plus « une priorité ».

Mais comme l'a expliqué le chercheur Bruno Nassim Aboudrar à Mediapart : « Il faut rappeler d’abord que la République protège les libertés – dont celle de se vêtir à sa guise. Les femmes voilées doivent bénéficier d’une présomption de liberté, qui s’étend à toute citoyenne, à tout citoyen. Au lieu de quoi, la chasse au voile se fonde sur une présomption d’aliénation bien peu républicaine en son principe. »