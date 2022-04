8h34 : La Dordogne, traditionnellement à gauche, a glissé vers Le Pen

Terre ancrée à gauche, la Dordogne qui avait placé Jean-Luc Mélenchon en tête au 1er tour de la présidentielle 2017, a cette fois voté Marine Le Pen, une « surprise » pour les politiques locaux, mais pas forcément pour les habitants des périphéries pavillonnaires et rurales en colère. Sur l’ensemble du département, la candidate du Rassemblement national a glané 25,70 % des suffrages, soit 11.400 voix de plus qu’il y a cinq ans dans ce département parmi les moins abstentionnistes de France. En Dordogne, département et mairie de Périgueux sont socialistes.

« Je savais que ça allait être Le Pen », glisse pourtant Sandra Bochaton, gérante du café-tabac-presse Le Brabant, à Bassillac-et-Auberoche, une commune de 4.500 habitants où « sans voiture, t’es mort », issue de la fusion de plusieurs bourgs à 20 minutes à l’est de Périgueux. « Après le Covid, les "gilets jaunes", les retraites, les grèves, il y a un ras-le-bol général… et les gens pensent qu’elle remettra tout en ordre », observe cette patronne de café, sans en partager l’idée. Elle l’observe, dit-elle, sur la base des « engueulades » régulières entre clients « propriétaires qui cherchent à rembourser leur crédit » et anciens fonctionnaires ou cheminots de la SNCF, aux retraites parfois plus élevées et prises plus tôt que la moyenne du privé.