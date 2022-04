Présidentielle 2022 EN DIRECT : Léa Salamé et Gilles Bouleau animeront le débat de l'entre-deux tours...

11h30 : Salamé et Bouleau présenteront le débat d'entre-deux tours

Les journalistes Léa Salamé, pour France 2, et Gilles Bouleau, pour TF1, animeront le débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen le 20 avril à 21 heures, ont annoncé les chaînes jeudi. Gilles Bouleau est le présentateur du JT de 20 heures de TF1 depuis 2012. Léa Salamé, elle, est la coprésentatrice d'Elysée 2022, l'émission de première partie de soirée qu'a consacrée France 2 à la présidentielle ces derniers mois. Outre France 2 et TF1, qui l'organisent, le débat sera diffusé par les quatre chaînes d'information en continu, BFMTV, CNews, LCI et franceinfo.