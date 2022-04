« La facho plutôt que la fin des acquis sociaux. » Pour justifier son vote pour Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, Mathilde, 28 ans, a trouvé un slogan tapageur. Pourtant, dans la famille de la jeune psychologue, on hérite du vote à gauche comme du service vaisselle ou de la fierté mal placée : en mode tradition naturelle, sans trop se poser de questions. Autant dire que voter Rassemblement national n’était pas dans ses plans de base : « Bien sûr, je n’approuve rien ou presque du programme de Marine. Mais je ne peux résolument pas voter Macron, pas après tout ce qu’il a fait en termes de casse sociale », se justifie-t-elle.

Une option qu’elle n’est pas la seule à souhaiter prendre. Selon une projection de second tour réalisée par Ipsos-Sopra Steria pour France TV, Radio France, France 24, RFI, Public Sénat, LCP et Le Parisien dimanche, 34 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon se reporteraient sur Emmanuel Macron, et 30 % sur Le Pen, 36 % préférant s’abstenir. Ils seraient 24 % chez les électeurs de Valérie Pécresse à voter Le Pen. « S’il existe toujours un vote anti-Rassemblement national, il cohabite désormais avec un vote anti-Macron, qui pousse une partie des électeurs à soit voter Marine Le Pen, soit à s’abstenir », constate Benjamin Morel, docteur en sciences politiques.

Indiana Macron et l’électorat perdu

Mathilde explique : « Avec Macron, c’est cinq ans de plus de casse de nos services publics : santé, éducation, fonctionnaires… Et quand on concède du terrain là-dessus, on ne le récupère pas. Les droits civiques éventuellement perdus avec Marine, le prochain président les remettra. Puis bon, la démocratie avec Macron… Demandez aux «gilets jaunes» éborgnés ce qu’ils en pensent. » Le quinquennat Macron a connu de nombreux sujets de tensions : l’épidémie de coronavirus, la crise des « gilets jaunes », les grèves contre la réforme de retraites, les petites phrases du président…

« Emmanuel Macron a notamment perdu toute une partie de l’électorat de gauche non sur les questions sociales, mais sur les questions civiques, avec la loi pour une immigration maîtrisée ou la loi anticasseur, vu comme liberticide. Cela a fait naître dans certains esprits que Macron était équivalent de Le Pen, ou qu’elle n’était pas pire que lui », appuie Benjamin Morel.

« Macron on a testé, Le Pen jamais. Ça pourra difficilement être pire »

La période est également au calcul d’apothicaire. Pour Romain, votant LFI de base, « Emmanuel Macron aura forcément la majorité aux législatives, donc les pleins pouvoirs pour faire ce qu’il veut. Si Le Pen est élue, la gauche peut remporter les législatives par barrage, et mener une partie de sa politique. » Nouvel argument sorti par l’électeur : « Macron on a testé, Le Pen jamais. Ça pourra difficilement être pire. »

Des propos rendus possibles par plusieurs phénomènes distincts. Premièrement, « une opposition symbolique des classes populaires avec un chef d’Etat semblant distant, président des riches, pouvant paraître méprisant. Cela a conduit les classes populaires à se détourner d’Emmanuel Macron, voire à totalement embrasser le vote Le Pen », avance Benjamin Morel. Selon une étude de l’Ipsos, les foyers au revenu net mensuel inférieur à 2.000 euros ont voté à 28,5 % pour Marine Le Pen, et seulement à 17,5 % pour le président sortant. Les classes défavorisées ont, elles, voté presque trois fois plus Rassemblement National qu’En Marche (37 % contre 13 %).

Candidature normalisée en face

A cela s’ajoute tout le travail de dédiabolisation entrepris par Marine Le Pen depuis le début de sa prise de poste en 2021 à la tête de son parti. Travail aidé par la candidature d’Eric Zemmour lors de cette élection, « qui a contribué à normaliser Marine Le Pen. Le vote anti-Macron est aussi rendu possible par une candidate en face devenue banale », avance Benjamin Morel.

Sébastien, enseignant qui a voté Valérie Pécresse au premier tour, approuve : « Marine n’est pas son père, et ce n’est pas Macron non plus. Ça fait deux bonnes raisons de voter pour elle. On en fait le diable incarné, mais ce n’est pas elle qui a mis Blanquer à l’Education nationale ou qui a détruit l’hôpital public. » Ce n’est pas la première fois qu’une élection sera influencée au second tour par un vote anti-président en place. Nicolas Sarkozy en 2012 en avait également fait les frais : « Lui aussi était très clivant, ce qui a aidé la candidature de François Hollande, basé sur l’inverse de Nicolas Sarkozy », note Benjamin Morel. C’est pareil pour Marine Le Pen, qui présente de plus en plus sa candidature comme un non à Emmanuel Macron, notamment en termes de pouvoir d’achat.

Un vote anti-macron, mais jusqu’où ?

Reste que les positions pourraient bouger. Depuis dimanche soir, la part des votants de Jean-Luc Mélenchon qui comptent voter pour Marine Le Pen est passée de 30 % à 18 % entre dimanche et jeudi, selon la même enquête Ipsos. Preuve qu’une fois la colère et l’émotion passée, un semblant de front républicain se remet en place naturellement.

« Pour le moment, je suis énervé. Peut-être que je changerai mon vote pour un vote blanc. La peste, le choléra, c’est peut-être aussi bien de ne pas choisir », soupire Romain. De là dépend une grosse partie du résultat du second tour. Benjamin Morel conclut : « Emmanuel Macron a une base solide de votants, et une base très solide aussi de gens qui ne voteront jamais pour lui. Tout son enjeu est de convaincre les abstentionnistes et les indécis. »