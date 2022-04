Marine Le Pen dans le collimateur de la Commission de contrôle de la campagne électorale (CNCCEP) ? C’est en tout cas une information que dévoilent nos collègues de France Inter après que la commission a demandé des précisions à la candidate du Rassemblement national. L’instance s’interroge sur deux chiffres figurant sur le document de campagne pour le second tour.

Des chiffres sur l’immigration

Les chiffres sur l’immigration, utilisés dans la campagne de Marine Le Pen et élément central de son argumentaire, sont aussi ceux qui posent questions au CNCCEP. En effet, la commission épingle, deux chiffres censés démontrer l’échec du quinquennat Macron en matière de sécurité et d’immigration. On peut lire : « + 31 % d’agressions volontaires depuis 2017 » et « 1,5 million d’immigrés supplémentaires entrés légalement en France depuis 2017 » .

La source, selon le RN ? Le ministère de l'Intérieur lui-même. Sauf que la Place Beauvau, selon les informations de France Inter, ne les reconnaît pas. « Ce ne sont pas des statistiques, mais un regroupement de chiffres que l’on pourrait qualifier de très hasardeux », assure un connaisseur (qui veut rester anonyme) du dossier. « Ce sont des éléments que nous n’arrivons pas à corroborer », ajoute-t-on à la CNCCEP.

Des clarifications demandées

La CNCCEP a donc réclamé des clarifications à la patronne du RN. « Mais nous demandons régulièrement des précisions de ce type. Cela a été le cas pour plusieurs candidats avant le premier tour. »

Marine Le Pen a également réagi à cette décision ce mercredi matin. En déplacement dans une PME de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, elle a rappelé que les chiffres qui sont dans sa profession de foi « sont sourcés avec des chiffres du ministère de l’Intérieur » avec « le lien du ministère ». « Je veux bien qu’il conteste ses propres chiffres mais attention à ce type de manœuvre, attention à respecter la démocratie », a lancé la candidate du RN.