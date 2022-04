Invitée mardi matin sur France Inter, Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national à l’élection présidentielle a rappelé son projet d’interdire le voile de l’espace public en France si elle était élue présidente de la République à l’issue du second tour.

Face à Léa Salamé qui lui fait remarquer que la France serait le seul pays à interdire le voile dans la rue, la candidate défend sa position en prenant l’exemple de « Monsieur Bourguiba qui avait interdit le voile en Algérie ».

Ce matin, sur France Inter, Marine Le Pen déclarait que Bourguiba avait interdit le voile en.. Algérie. pic.twitter.com/l0SZdr7h6U — Amine Snoussi (@amin_snoussi) April 12, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Sa réponse a beaucoup fait réagir à cause d’une première erreur importante qui a fait bondir les réseaux sociaux, puisqu’Habib Bourguiba a été le président de… la Tunisie de 1957 à 1987.

Reste à savoir si Marine Le Pen voulait prendre en exemple l’Algérie ou la Tunisie. Puisque nous ne sommes pas dans la tête de la candidate, on fait le point sur la situation dans les deux pays.

FAKE OFF

Comme le souligne la chercheuse Maryam Ben Salem dans un article universitaire publié en 2010, quatre circulaires prises à partir de 1981 et ont interdit « la tenue confessionnelle » dans les établissements scolaires publics, les écoles supérieures d’enseignement, les cités et les foyers universitaires, chez les agents de l’administration et des établissements publics des deux sexes. « La prohibition du port du voile a été élargie aux établissements privés par une autre circulaire datée de décembre 1991 ». Interrogée par nos confères de Libération, Maryam Ben Salem insiste bien sur le fait que « le voile n’a jamais été interdit dans la rue ».

Si ces circulaires sont en théorie toujours en application, elles ne sont plus appliquées depuis la révolution de 2011, indiquait Loïc Le Pape, sociologue spécialiste de l’islam, toujours à Libération.

Pas d’interdiction en Algérie, ni en Tunisie

La question du voile en Algérie est ancienne et profonde. Elle avait même été au centre de la colonisation française. Toutefois, tous les spécialistes contactés par 20 Minutes s’accordent sur ce point : le port du voile n’a jamais été interdit dans l’espace public en Algérie. Razika Adnani, islamologue, philosophe et membre du conseil d’orientation de la Fondation de l’islam de France, évoque certes une « interdiction sociale dans les années 1950 et 1960 ». Pendant la colonisation, donc. « Les femmes qui travaillaient, allaient à l’université ou au lycée ne le portaient pas pour montrer qu’elles étaient ce que l’on appelait des "femmes civilisées", en opposition aux femmes d’intérieur, qui restaient à la maison. »