Présidentielle 2022 EN DIRECT : Marine Le Pen accuse Emmanuel Macron « d’avoir peur du peuple »...

8h30 : L’interpellation du porte-parole du DAL critiquée

Le porte-parole de l’association Droit au logement (DAL), Jean-Baptiste Eyraud, a été interpellé mardi à Paris pour « rébellion », selon la préfecture de police, lors d’une manifestation devant le ministère du Logement et placé en garde à vue, selon une source proche du dossier. Dans un communiqué, l’association s’est insurgée contre cette interpellation qu’elle a qualifiée de « musclée », en dénonçant une « répression violente contre les familles "Oubliées du Dalo" », le Droit au logement opposable. Et dans le contexte du second tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, après un quinquennat marqué par plusieurs affaires de violences policières, cette affaire fait beaucoup réagir.

Marine Le Pen est déjà au pouvoir ? Ah non, cest #Macron. La gueule du barrage. https://t.co/c2tale3eEB — Sameshitdifferentday, disciple de Robespierre🤐 (@Pouetenbois) April 13, 2022