Carole Delga a décidé de s’impliquer pour empêcher Marine Le Pen de gagner la présidentielle. La présidente PS de la région Occitanie a ainsi annoncé mardi une mobilisation pour appeler à voter Emmanuel Macron, le 21 avril à Toulouse. La date est en outre particulièrement symbolique. Le rassemblement se tiendra en effet 20 ans jour pour jour après l’accession surprise de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l’élection présidentielle 2002.

« On va se mobiliser pour le 24 avril. Je vous annonce que le jeudi 21 avril, je vais organiser un rassemblement pour la République, pour rappeler que nous devons utiliser le bulletin de vote Emmanuel Macron », a déclaré Carole Delga sur France 3. Elle invite donc « toutes celles et tous ceux qui aiment la République, qui ne veulent pas de Marine Le Pen​ au pouvoir » à participer à cette manifestation, qui se tiendra au lendemain du débat télévisé entre le président sortant et la candidate du Rassemblement national.

Les législatives pour s’opposer à Macron

L’élue socialiste a néanmoins tenu à préciser que « ce n’est pas un vote de soutien » au chef de l’Etat. « Lors des législatives, nous soutiendrons des candidats qui seront un contre-pouvoir à Emmanuel Macron ».

Réélue avec 58 % des voix en Occitanie lors des Régionales de 2021, Carole Delga s’est toujours opposée au Rassemblement national. Avant le 2e tour des municipales de 2020 à Perpignan, elle avait soutenu le candidat LR Jean-Marc Pujol, mais Louis Aliot l’avait emporté, offrant au RN une victoire dans cette ville de 120.000 habitants.