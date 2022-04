Souvenez-vous, c’était au cœur de l’hiver, à l’heure d’une campagne électorale qui peinait à s’échauffer. Dans le sillage du sénateur marseillais Stéphane Ravier, plusieurs adhérents et élus du Rassemblement national annonçait rejoindre Éric Zemmour qui venait de déclarer sa candidature. Des défections en séries alors que le candidat de Reconquête, donné une poignée de points derrière Marine Le Pen, avait le vent des sondages dans le dos. Au soir du 10 avril, la réalité des urnes en fut tout autre. De quoi regretter ce choix ?

« Aucun regret », affirme Sophie Grech, élue à la métropole et à la région sous la bannière du RN. C’est même elle qui avait mis le feu aux poudres du « camp national » à Marseille en annonçant donner son parrainage Eric Zemmour. Une forme de soutien qui n’était pas du tout passé et avait entraîné son exclusion du parti. À la suite de cet incident, c’est le désormais ex-homme fort du RN à Marseille, Stéphane Ravier, qui avait claqué la porte et rejoint l’ancien polémiste. « J’ai suivi mes convictions. Marine Le Pen a dit que nous partions pour les places, mais non. C’est nous qui avons pris le risque », poursuit Sophie Grech qui espère être la candidate Reconquête aux législatives sur la 1re circonscription de Marseille. Stéphane Ravier également « ne regrette absolument pas son choix de conviction » et projette : « Marine Le Pen ne pense avoir besoin de personne, mais pour gouverner il faut savoir rassembler, surtout aux législatives ». Le sénateur votera toutefois « sans hésitation contre Macron et pour Marine Le Pen » le 24 avril.

« 14.000 voix perdues » par la candidate RN à Marseille par rapport à 2017

Même son de cloche chez Antoine Baudino, l’attaché parlementaire de Stéphane Ravier : « Il n’y a pas de regret. Et en l’occurrence, si on ajoute les voix de Marine Le Pen et d’Eric Zemmour, nous avons réalisé non pas une soustraction, mais une addition. » Et si son candidat a appelé à voter Marine Le Pen et ainsi tendu la main, force est de constater que Marine Le Pen ne l’a pas saisie. « Mais sur Marseille, Marine Le Pen a perdu 14.000 voix par rapport à 2017 », a compté Antoine Baudino. « Elle devrait peut-être s’en inquiéter. » « Près d’un tiers de nos électeurs a joué le jeu du vote utile et a voté Marine Le Pen », estime Stéphane Ravier, qui invite la candidate RN « à moins de mépris ».

Reste que du côté du Rassemblement Nationale, la qualification pour le second tour de l'élection présidentielle en poche, on est beau joueur. « Certains cadres de hauts niveaux ont ce choix, et à ce que je sache, il l’assume. Mais on pense depuis le début que ce n’était pas le bon. Il s’agit d’aventure personnelle qui n’a eu d’impact ni sur nous, ni sur Eric Zemmour. Je n’ai aucune animosité envers ces personnes et porte et regard très neutre sur eux », commente Laurent Jacobelli, porte-parole de la candidate à la présidence encore en lice.

« Marine Le Pen ne pense qu’à couper des têtes »

Si, pour Antoine Baudino, « le temps politique est celui de la présidentielle » et « d’un président à battre », la balle est dans le camp de Marine Le Pen. « Eric Zemmour a été très clair, c’est à Marine Le Pen de donner un signe. » Sophie Grech en attend de même. « Il pourrait y avoir des discussions, mais la communication est rompue. L’attitude de Marine Le Pen me laisse perplexe. On a toujours regretté avoir la droite la plus bête du monde qui refusait toujours de s’allier avec nous, et Marine Le Pen est en train de reproduire la même chose. Eric Zemmour a tendu la main, si Marine Le Pen ne la saisit pas… » Stéphane Ravier va plus loin et regrette l’attitude « fermée » d’une « Marine Le Pen grisée par la victoire » et qui « ne pense qu’à couper des têtes. Cette attitude de mépris et de rejet, peut-être perçue comme de la vengeance, loin de l’intérêt national. Là, ils se voient tous ministres, on verra le soir du 24 avril. »

Mais même la perspective des élections législatives n’annonce pas de réchauffement entre les deux camps. « Nous présenterons 577 candidats », tranche Laurent Jacobelli. Voilà pour les positions actuelles, et même si en politique l’eau coule vite sous les ponts, le RN semble bien décidé à ne laisser que les miettes à ses transfuges, et encore. Alors les membres de Reconquête regardent l’avenir et les futures échéances électorales.