Le premier tour de l’élection présidentielle s’est donc conclu, dimanche, par un duel entre Emmanuel Macron (LREM) et Marine Le Pen (RN) pour le second round qui aura lieu le 24 avril prochain. La troisième place inespérée de Jean-Luc Mélenchon, à deux points seulement de la patronne du RN, a laissé beaucoup d’amertume chez les militants LFI.

A Lille, des tags injurieux ont été inscrits sur la permanence du PCF et dans certaines rues. Le ton était sans équivoque pour développer la pensée des auteurs qui, pour résumer, voient en Fabien Roussel un « traître » ayant empêché le leader de LFI de se qualifier pour de second tour de la présidentielle. Leur raisonnement, purement mathématique, tient dans l'addition des 21,95 % de LFI aux 2,28 % du PCF, supérieure aux 23,15 % du RN. Comme le député LFI du Nord, Adrien Quattenens, lundi sur Twitter : « Je mentirais si je disais que les 2,5 % des communistes avec Fabien Roussel ne nous ont pas manqué », a-t-il écrit, ajoutant que « clairement, ce choix de la dispersion était risqué et sans intérêt ».

« Rien ne sert de s’en prendre au PCF »

Des voix s’élèvent depuis pour tenter de calmer le jeu. « Ce ne sont pas des méthodes acceptables. Rien ne sert de s’en prendre au PCF », a déclaré le député LFI du Nord, Hugo Bernalicis, qui appelle a se concentrer sur les législatives « pour empêcher Macron d’avoir une majorité à l’Assemblée ».

Le groupe majoritaire socialiste à la mairie de Lille a assuré « les communistes du Nord » de son soutien, martelant que « la violence, les insultes et les ''représailles'' sont inacceptables et n’ont pas leur place dans notre démocratie ».