Présidentielle 2022 EN DIRECT : Macron à la rencontre des soignants dans le Grand-Est…

8h14 : Jean Castex confirme que Macron pourrait revenir sur sa réforme des retraites

Interrogé sur RTL, le Premier ministre défend tout de même une réforme des retraites pour les sauver. « Si nous ne faisons rien, le risque c’est que les pensions diminuent. » Il est nécessaire de faire une réforme des retraites», a assure Jean Castex sur RTL. Tout en ouvrant la possibilité d’une concertation.

« On va concerter sur un certain nombre de paramètres : l’âge qu’il faudra reculer (…), le rythme d’évolution vers ses 65 ou 64 ans, la question des carrières longues, de la pénibilité des métiers… Tout ça doit être concerté avec les partenaires sociaux et tous les acteurs. Il n’y aura pas de précipitation mais – en même temps – une détermination. », a confié le Premier ministre au micro de RTL.

