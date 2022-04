Dimanche, dans l’isoloir, Gérard a « choisi Eric Zemmour ». Ce Niçois de 52 ans n’avait pourtant encore jamais voté « autrement que pour le RPR, l’UMP, puis LR ». Il a bouleversé ses habitudes. Et il n’a pas été le seul. Dans les Alpes-Maritimes, pourtant considérés comme un bastion historique, la droite dite républicaine, toujours largement représentée par des élus locaux, Eric Ciotti en tête, s’est effondrée.

Quand la candidature de François Fillon rassemblait 27,39 % des voix en 2017, dimanche, celle de Valérie Pécresse, cinquième du scrutin, n’a séduit que 5,59 % des électeurs. Un désamour qui profite surtout au candidat du parti Reconquête !, Eric Zemmour, qui obtient dans le département son meilleur résultat avec 13,98 % (7,07 % au niveau national). Le président sortant Emmanuel Macron (24,99 %), pour qui le maire de Nice Christian Estrosi, ex-LR, a fait campagne, gagne aussi près de six points par rapport à il y a cinq ans. Marine Le Pen, elle, fait très légèrement moins bien qu’en 2017 (27,75 %) mais garde la pôle position (26,64 %).

A Cannes, un désamour amorcé en 2015

Un désamour qui, s’il s’est exprimé brutalement dimanche soir, s’est amorcé en fait depuis 2015. « C’est à ce moment-là qu’on a commencé à observer une inversion du rapport de force entre la droite traditionnelle et l’extrême droite, avec un effet beaucoup plus prononcé sur les élections nationales. Les barons locaux restent très bien implantés et toujours bien élus », analyse le politologue niçois Gilles Ivaldi.

A Cannes, où le maire LR David Lisnard a été réélu en 2020 avec 88,08 % des suffrages, Valérie Pécresse n’a obtenu que 7,01 % des voix. Lors de l’élection présidentielle de 2017, François Fillon y faisait un carton avec 34,81 % des suffrages.

Maryse avait voté pour l’ex-candidat Les Républicains et elle « soutient toujours le maire », mais pour cette présidentielle, elle a fait le choix d’Emmanuel Macron. « Valérie Pécresse, ce n’était pas possible », dit cette retraitée croisée en ville, où les discussions allaient bon train ce lundi. Trop à droite. Ou pas assez. Sa « campagne ratée ». Eric Zemmour qui a « tout chamboulé »… « Les Républicains, c’est fini. Le parti est mort. On aurait dû écouter Eric Ciotti et être beaucoup plus à droite », souffle un autre transfuge sur la Croisette.

« Eric Ciotti va devoir faire un choix »

Le député des Alpes-Maritimes s’est d’ailleurs démarqué dimanche soir, avec quelques autres, en n’appelant pas à voter pour le président sortant au second tour pour faire barrage à la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen. Contrairement à Valérie Pécresse. « Je ne donnerai aucune consigne de vote par respect envers les Français mais je ne voterai pas Emmanuel Macron qui a failli », a-t-il expliqué.

Alors que Les Républicains risquent d’imploser, « Eric Ciotti se retrouve dans une position où il va devoir faire un choix », explique Gilles Ivaldi. « Il pourrait profiter de son mouvement A droite ! pour recomposer un parti, avance le chargé de recherche au CNRS et spécialiste de l’extrême droite. Mais, dans tous les cas, il est dans une situation moins confortable que son ancien allié Christian Estrosi, qui a de son côté choisi le bon poulain. »

