La claque d’Anne Hidalgo et celle de Valérie Pécresse ont évincé une autre surprise de ce premier tour des élections présidentielles à Paris : la percée de l’extrême droite, à un niveau jamais atteint jusqu’ici, en raison du score d’Eric Zemmour. Dans la capitale, le candidat de Reconquête ! obtient 8 % (il rafle la troisième place) et Marine Le Pen 5,5 %.

En 2017, Marine Le Pen avait fait moins de 5 % et Nicolas Dupont-Aignan, moins de 2 %. Les voix cumulées d’Eric Zemmour et de Marine Le Pen font donc doubler le score de l’extrême droite par rapport à 2017. Surtout, Eric Zemmour fait un score plus important à Paris qu’au niveau national, où il ne recueille que 7% des suffrages exprimés et la quatrième place. Pourquoi Paris, ville traditionnellement hostile à l’extrême droite, a-t-elle placé Eric Zemmour dans le trio de tête ?

Une certaine bourgeoisie a trouvé son champion

C’est sans doute parce que le polémiste lettré a une image et un programme qui plaît aux « CSP + », ces classes aisées dont la capitale regorge, analyse Nicolas Lebourg, spécialiste de l’extrême droite et chercheur à l’université de Montpellier. « Si les Parisiens ne votaient pas Marine Le Pen ce n’était pas parce qu’ils étaient tous antiracistes : il y a une bourgeoisie qui n’aime pas la société multiculturelle et multiethnique mais qui rejetait le programme économique de Marine Le Pen et sa personnalité. Là ils ont eu leur champion : libéral économiquement, conservateur sur les mœurs, islamophobe et anti-immigrés. »

Eric Zemmour obtient d’ailleurs un score particulièrement élevé dans les arrondissements les plus cossus de la capitale, où habite un électorat aisé. Il obtient 11 % dans le 6e et le 17e, 14 % et 15 % dans les 7e et 8e arrondissements et surtout 17 % dans le 16e. « Eric Zemmour est le candidat des ultrariches : par exemple, il s’est toujours dit contre l’ISF. Il a préconisé l’instauration d’un taux fixe d’imposition », explique Charly Salkazanov, auteur du tout récent Le bûcher du vaniteux - Une autopsie littéraire d’Éric Zemmour. « Lorsque vous êtes chef d’entreprise, vous n’avez pas d’appétence pour le départ à la retraite à 62 ans que préconise Marine Le Pen, qui envisage aussi des nationalisations », complète Jean-Yves Camus, spécialiste de l’extrême droite et codirecteur de l’Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès.

Zemmour deuxième dans le 16e

Le 16e arrondissement, où le candidat de Reconquête ! arrive en deuxième position, loin devant Pécresse (14 %), mérite un éclairage à lui seul. « C’est un quartier qui abrite de nombreux opposants au mariage pour tous, notamment les militants de Sens commun, le mouvement voulant abroger cette loi. Zemmour s’adresse souvent à ces électeurs, qu’il juge dénigrés par la presse. Ces derniers ont vu en lui le candidat capable de restaurer leur honneur », explique l’auteur du Bûcher du vaniteux.

Et pourquoi ces électeurs et électrices n’ont pas préféré Marine Le Pen, qui elle-même a envisagé un temps de supprimer le mariage pour tous ? « Marine Le Pen n’est pas de leur monde. C’est quelque chose que j’ai très souvent entendu notamment dans le 16e arrondissement », explique Jean-Yves Camus.

A contrario, Eric Zemmour fait moins bien que son score national dans les arrondissements plus pauvres. « Clairement, les classes populaires n’ont pas aimé Zemmour », analyse Nicolas Lebourg. « Il a beau opposer le “peuple” aux “élites”, si l’on se fie aux résultats sur Paris, il séduit avant tout un électorat bourgeois », complète Charly Salkazanov.

