Il est 21h45 ce dimanche 10 avril, et Emmanuel Macron, arrivé en tête au premier tour de l’élection présidentielle, tient son discours de victoire. Après avoir fait applaudir le nom des autres candidats, le président sortant revient pendant dix minutes sur les enjeux de pouvoir d’achat et des questions économiques, et sur la nécessité pour son camp de prouver aux Français que c’est la Macronie, et non, le Rassemblement national, qui détient les clés pour un niveau de vie meilleur pour tous.

Un discours qui donne le ton pour les deux semaines à venir : ce second tour se jouera en partie sur le pouvoir d’achat, placé en absolue priorité des Français lors de cette présidentielle. Marine Le Pen en a fait son cheval de bataille depuis le début de la campagne, et Emmanuel Macron présente de plus en plus de mesures sociales et vante son bilan économique depuis quelques semaines, après un début de campagne « à droite toute ».

Le pouvoir d’achat, sujet parti pour durer

Entre l’inflation, la crise en Ukraine, la hausse des prix de l’énergie et les incertitudes économiques d’un monde post-covid, « le pouvoir d’achat est un sujet parti pour durer longtemps dans les inquiétudes françaises », note Alexandre Eyries, enseignant-chercheur HDR en sciences de l’information et de la communication, spécialisé dans la communication politique, à l’Université de Bourgogne, auteur de La communication politique 3.0 (Universitaires De Dijon Eds, mars 2021) et Anthropolitweet (ISTE Ed., mai 2021). Et ce ne sont pas certainement les deux petites semaines de l’entre-deux tours qui vont dissiper la fixette des Français autour de leur fin de mois.

Une question d’autant plus centrale pour les deux finalistes au vu de la répartition sociétale des votes. « L’élection se fait par classe sociale et niveau de revenu. Les classes populaires votent massivement Marine Le Pen, tandis que les plus aisés sont favorables à Emmanuel Macron », argumente Benjamin Morel, docteur en Sciences politiques à l’ENS.

Selon une étude de l’Ipsos, les foyers au revenu net mensuel inférieur à 2.000 euros ont voté à 28,5 % pour Marine Le Pen, et seulement à 17,5 % pour le président sortant. A l’inverse, les foyers au revenu mensuel supérieur à 2.000 nets ont voté à 31,5 % pour Emmanuel Macron, et seulement 23 % pour Marine Le Pen. Les classes défavorisées ont voté presque trois fois plus Rassemblement National qu’En Marche (37 % contre 13 %), et l’écart est encore plus énorme chez les milieux aisés ou privilégiés (53 % d’entre eux ont voté pour Emmanuel Macron, contre 8 % Marine Le Pen).

Convaincre sur l’argent plus que sur l’idéologie

Cet électorat populaire pour le Rassemblement national constitue en plus une réserve de voix non négligeable pour la candidate : cette population étant plus sujette à l’abstention, elle peut fournir des précieuses voies en rab au second tour. Selon un sondage Odoxa, les catégories modestes représentent 36 % des abstentionnistes.

Convaincre les non-votants est tout l’enjeu de matraquer ces deux semaines de proposition sur le pouvoir d’achat. « Pour des votes non idéologiques, de report, il faut parler à l’intérêt direct des Français plutôt qu’à leur conviction : le porte-monnaie est donc une très bonne thématique », appuie Alexandre Eyries. Romain, qui a voté France Insoumise au premier tour, ne dit pas autre chose : « Rien à faire de la vision de la France de chacun, ou des grands projets pour l’avenir du pays. Maintenant, je ne pense qu’à moi. Le candidat qui m’offre le plus aura mon vote. »

Il faut sauver le soldat pouvoir d’achat

C’est par le pouvoir d’achat que les deux candidats vont devoir convaincre les indécis, et ils sont nombreux. « L’électorat populaire peut passer d’un candidat à l’autre, ou décider de ne pas voter. Le vrai problème pour Emmanuel Macron, outre la partie de l’électorat de Jean-Luc Mélenchon qui voterait Marine Le Pen, c’est l’abstention des autres, qui le desservirait », poursuit Benjamin Morel.

Selon un sondage, au second tour, 30 % des électeurs de la France Insoumise voteraient pour chacun des candidats, et 40 % s’abstiendraient. De quoi fournir une grosse cible pour les deux candidats, auquel se rajoute les 26 % de taux d’abstention. Dans son discours de victoire de premier tour, Marine Le Pen a d’ailleurs appelé l’ensemble des Français, de gauche, de droite, abstentionniste, à voter pour elle, preuve que la chasse aux voies est déjà lancée. Marine, qui n’a pas participé au premier tour, précise : « Je vote rarement au début, car trop de candidats et de programmes, je m’y perds. Là, il n’en reste que deux, je peux vraiment choisir mon vote. Mais j’ai besoin d’être convaincue. » Romain confirme : « Les bases des deux candidats sont insuffisantes, c’est nous, les autres, qui avons le pouvoir. Ils ont intérêt à nous dérouler le tapis rouge ».

A vos marques, prêt, financez

Et effectivement, les tapis rouges sont de sortie. En déplacement dans le Nord ce lundi, Emmanuel Macron a parlé social-social-social. Il a notamment déclaré que la « prime Macron », qui « était une option jusqu’alors deviendra une obligation ». Elle sera portée à 6.000 euros par salarié, « sans charges, ni impôts », a-t-il précisé. Lancement de la surenchère. Le candidat pourrait, comme lors de son grand meeting, parler de ses mesures récentes, « mais il n’y a jamais assez de mesures et tous les gestes que vous faites sont oubliés dans la minute où ils ont été faits. Et puis, cela n’a pas empêché les prix d’augmenter, ce que les gens retiennent », prévient Benjamin Morel.

Au-delà des propositions, les attaques respectives de chaque candidat risquent de porter sur ce pouvoir d’achat. « Emmanuel Macron va chercher à décrédibiliser Marine Le Pen comme en 2017 », imagine Benjamin Morel. Quant à la candidate, « elle va jouer sur l’image d’Emmanuel Macron d’un président des riches et déconnecté des soucis du quotidien », poursuit Alexandre Eyries.

Va-t-on voir un second tour uniquement dédié au pouvoir d’achat ? D’autres préoccupations occupent les Français avance le chercheur, notamment les questions de sécurité ou d’autonomie nationale après la crise du coronavirus. Mais effectivement, le porte-monnaie des Français devrait monopoliser pas mal l’attention. Benjamin Morel illustre : « Même une crise internationale majeure comme la guerre en Ukraine est désormais vue par les Français que comme un problème sur leur pouvoir d’achat ». Preuve de l’obsession sur le sujet. Les candidats sont prévenus.