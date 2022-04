On l’annonçait à un niveau historiquement bas, peut-être inédit pour une élection présidentielle. Dimanche, le taux de participation pour le premier tour a finalement été un peu plus important qu’escompté mais quatre points en deçà de ce qu’il était en 2017. Un peu plus d’un électeur sur quatre (26,3 % ) a boudé les urnes. On est certes très loin des 65 % d’abstention du premier tour des régionales en 2021, ou des 55 % comme aux municipales de 2020, mais dans l’histoire de la Ve République, seul le premier tour de la présidentielle de 2002 a enregistré un score plus faible, avec 28,4 % d’ abstention.

« Ce n’est pas un si mauvais chiffre compte tenu du fait que de nombreux électeurs estiment que la campagne n’a pas été bonne, qu’elle a eu une place relativement limitée dans l’espace public », relativise Vincent Tiberj, chercheur en sociologie électorale. La guerre en Ukraine a en effet dominé la discussion publique depuis la mi-février, le Covid-19 a limité la tenue de grands meetings. S’ajoutent la déclaration tardive d’Emmanuel Macron et sa décision de ne pas participer à des débats politiques. « Normalement, les débats politiques ruissellent dans la société, note Thomas Vitiello, chercheur associé au Centre de recherches politiques de Sciences-po. Cette fois-ci, l’information a moins circulé, la population était moins au courant des programmes, des enjeux. »

A qui profite l’abstention ?

Si les premières estimations nécessitent d’être consolidées, elles confirment une abstention massive chez les jeunes. Ainsi, selon Ipsos-Sopra Steria, 42 % des 18-24 ans et 46 % des 25-34 ans ne sont pas allés voter… contre 12 % des 60-69 ans. « Les générations nées dans les années 1940 - 1950 sont traditionnellement très attachées au vote, c’est presque un devoir, analyse Vincent Tiberj. Mais à mesure qu’on se rapproche des millénials, on se détache de cette conception, notamment parce qu’on rejette l’idée qu’un vote puisse être considéré comme un soutien. Le collectif passe par d’autres moyens, comme le militantisme ou l’associatif. » A cette question générationnelle, s’ajoute celle des inégalités sociales. Ainsi, selon cette même étude, 67 % des ouvriers sont allés voter, contre 74 % des cadres ou 81 % des retraités.

« L’abstention dessert ceux qui tentent de parler à ces publics », poursuit Vincent Tiberj. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen en tête. Selon Ipsos, le candidat La France insoumise arrive en tête (31 %) chez les 18-24 ans, suivi par celle du Rassemblement national (26 %). Emmanuel Macron, troisième avec 20 % des suffrages dans cette catégorie d’âge, aurait donc été éliminé si leur abstention était moindre. De même, les ouvriers ont été 36 % à voter pour Marine Le Pen, 23 % pour Jean-Luc Mélenchon et 18 % pour le président sortant. Des scores similaires ont été constatés chez les employés. « Il y a pu y avoir un surplus de mobilisation chez les plus jeunes au profit de Jean-Luc Mélenchon ou dans l’électorat plus populaire pour Marine Le Pen, mais cela n’a pas été suffisant au regard de l’abstention dans ces catégories », précise Thomas Vitiello. Et son homologue Vincent Tiberj de préciser : « Plus on a de l’abstention, plus c’est favorable à la droite traditionnelle. Dans cette élection-ci, une partie de ces électeurs s’est reportée dès le premier tour sur Emmanuel Macron. »

A quoi s’attendre au second tour ?

Depuis 1974, l’abstention est plus élevée au premier tour qu’au second. A une exception près : 2017. Lors de la dernière présidentielle, 25,4 % des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes pour le duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen, alors qu’ils n’avaient été que 22,2 % à ne pas se déplacer pour le premier tour. « Traditionnellement, le second tour fait figure de dernière ligne droite. Il y a un suspense qu’il n’y avait pas il y a cinq ans, précise Thomas Vitiello. Emmanuel Macron jouissait dans tous les sondages d’une avance très confortable. »

En 2017, au soir même du premier tour, la majorité des enquêtes le créditait de 60 à 64 % des voix (il sera finalement élu avec 66,1 % des voix). Mais cette année, le duel s’annonce plus serré. Celles parues dimanche soir donnent toutes Emmanuel Macron reconduit, mais d’une courte tête : il obtiendrait 51 % des suffrages selon l’Ifop, 52 % pour Elabe, 54 % selon Ipsos et Opinionway, ou 54,5 % pour Odoxa. « Pendant longtemps, la logique du front républicain face à l’extrême droite ne laissait pas beaucoup de suspense, mais il semble que cette fois-ci, les logiques de mobilisations soient différentes », poursuit le politologue.

D’où l’importance de la campagne de l’entre-deux-tours en vue du report de voix. Et notamment celles de Jean-Luc Mélenchon. Il y a cinq ans, près de la moitié des électeurs LFI ont voté pour Emmanuel Macron au second tour, et seulement 7 % pour Marine Le Pen. Hier soir, selon une enquête Ipsos, 34 % comptent voter pour le président sortant, 30 % pour sa concurrente, et 36 % envisage de voter blanc ou de s’abstenir. « Ce sont des chiffres à chaud, mais cela montre que rien n’est joué d’avance », insiste Thomas Vitiello.