« Les procurations sont devenues une usine à gaz », déplore Micka, qui avait reçu une procuration de son mari pour voter dimanche, lors du premier tour de l'élection présidentielle. Comme Micka, vous avez été plusieurs à nous faire part de mésaventures lorsque vous avez voulu voter par ce moyen : procurations non reçues dans les bureaux de vote, confusion sur le nombre de procurations que peut recevoir un électeur ou bureaux de vote mal informés des règles…

Le ministère de l’Intérieur avait cette année décidé de modifier les règles, en ouvrant notamment un site où les électeurs pouvaient faire une demande de procuration en ligne, avant d’aller la faire valider dans un commissariat ou une gendarmerie. Il reste toujours possible de remplir le formulaire directement auprès des forces de l’ordre.

« Heureusement que la gendarmerie était encore ouverte »

Toutes les procurations, toutefois, ne sont pas arrivées à bon port : en mairie dimanche, Micka a découvert que la procuration pour son mari n’avait pas été reçue. La citoyenne finit par avoir une copie de la procuration après s’être rendue en gendarmerie, copie grâce à laquelle elle a pu voter. « Heureusement que tout était dans la même commune, que la gendarmerie était encore ouverte et que je ne m’y suis pas prise à la dernière minute pour aller voter, sans quoi je n’aurais pas pu faire usage de la procuration qui m’avait été faite », écrit-elle.

Caroline n’a pas eu cette chance. L’étudiante, actuellement en « stage Erasmus », s’était rendue « fin novembre 2021 » pour faire valider sa procuration dans un commissariat, afin « d’avoir de l’avance ». Elle avait ensuite reçu un mail confirmant sa procuration donnée à sa mère. Dimanche matin, mauvaise surprise : « ma procuration n’était enregistrée nulle part et ma mère n’a pas pu voter pour moi. » La jeune femme n’a pu trouver de solution, car il était « impossible de contacter la mairie un dimanche ».

« Je trouve cela anormal »

Myriam, habitante du Morbihan, a voulu voter pour sa fille qui vit au Pérou : elle a aussi la mauvaise surprise de découvrir que la procuration n’avait pas été enregistrée. « La maire m’annonce que j’aurais dû me présenter à la gendarmerie, ce à quoi je lui réponds que non, puisqu’il s’agit d’une procuration effectuée à l’étranger, raconte-t-elle. Elle m’assure avec une grande assurance que si, "ce sont les règles" au point de me faire douter. » Myriam se renseigne ensuite sur la loi : « Si ambassade, pas [besoin de validation] de gendarmerie », constate-t-elle. Les ambassades peuvent en effet établir des procurations pour des Français établis à l’étranger. « Je trouve cela anormal », lance Myriam, qui s’interroge : « Combien de personnes n’ont pas vu voter ? »

Autre modification qui a créé de la confusion, le nombre de procurations qu’un mandataire peut désormais recevoir : depuis cette année, un électeur ne peut voter que pour une autre personne, si la procuration a été établie en France, précise le site Service public.

« Un vote perdu à cause d’un manque d’information »

Une règle qui a causé des mésaventures à Elodie, qui a voulu voter samedi en Martinique pour la mère de sa meilleure amie et le fils de celle-ci. Elodie se rend d’abord dans le bureau de vote du fils, où tout se déroule comme prévu. Dans le bureau de vote de la mère, en revanche, nulle trace de la procuration. C’est en discutant ensuite avec sa tante qu’Elodie découvre qu’il ne peut y avoir qu’une procuration par personne. « Pourquoi le site du gouvernement autorise-t-il l’enregistrement de deux procurations avec mon numéro d’électeur et le commissariat valide-t-il les deux à mon nom ? », s’interroge cette électrice.

Elle regrette « que personne ne nous ait informés avant l’élection, la mère de mon amie aurait eu le temps de donner procuration à quelqu’un d’autre et aurait pu exercer son droit de vote » et déplore « un vote perdu à cause d’un manque d’information de la part de l’ensemble du système ».

D’autres électeurs, comme Hélène, n’ont pas fait face à ces embûches : résidant aux Pays-Bas, cette électrice avait « raté la date limite pour s’inscrire sur les listes consulaires » mais a fini par faire sa procuration à l’ambassade « tardivement, jeudi 7 ». « Dès le soir même, mon statut ainsi que celui de mon père auprès de qui je donnais ma procuration étaient mis à jour », complète-t-elle. Son père n’a eu ensuite aucun mal à voter pour elle dimanche.

Combien d’électeurs choisiront de faire une procuration pour le deuxième tour, dimanche 24 avril ? En 2017, 2,2 millions d’entre eux avaient établi une procuration pour le deuxième tour, qui opposait déjà Emmanuel Macron à Marine Le Pen, soit 600.000 de plus que pour le premier tour, rapporte l’Insee. La même dynamique sera-t-elle observée cette année ?

