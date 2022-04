Que disent nos voisins de ce match retour ? Le premier tour de la présidentielle dimanche soir, et la qualification d’ Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, sont largement commentés par les médias étrangers. Tous, comme le Times, notent que le remake de 2017 s’annonce beaucoup plus serré cette fois-ci « L’élection est en balance après la courte victoire de Macron », décrit ainsi le journal britannique.

Ce sont deux semaines pleines d’enjeux qui s’ouvrent, souligne en Suisse Le Matin : « Si le scénario d’un duel Macron/Le Pen était attendu, la campagne d’entre deux tours ouvre un éventail de questions sur les reports de voix dont bénéficieront l’un et l’autre le 24 avril. »

« Ce serait une victoire pour Poutine »

En Belgique, c’est la qualification de Marine Le Pen pour le second tour qui est mise en avant. Avec crainte. Le Soir insiste sur le fait que « l’extrême droite atteint des sommets » et que sa « dynamique (…) n’est pas enrayée ». La Libre en rajoute une couche sur son voisin français : « Non, rien n’est joué. Mais la France a déjà perdu, dit-il. La vérité des urnes fait, davantage encore que par le passé, froid dans le dos. ».

La perspective d’une possible victoire de la patronne du RN est aussi observée de l’autre côté de l’Atlantique. « Une France anti-Otan et davantage pro-russe, dans l’éventualité d’une victoire de Le Pen, pourrait fracturer l’unité transatlantique pour répondre à la Russie sur l’Ukraine », prédit le New York Times. « Ce serait une victoire pour Poutine », ajoute le Corriere della Sera, en Italie.

Le plus gros choc, c’est Pécresse

Autre enseignement du scrutin, la montée des deux extrêmes, à droite comme à gauche. C’est ce que retient Le Temps, en Suisse, qui parle des « colères françaises, plus que jamais arbitres de la présidentielle ». Et d’ajouter : « La polarisation extrême constatée dans les urnes dimanche est le fait majeur du paysage politique français ».

Pour The Guardian outre-Manche, c’est la cuisante défaite de LR qui est à retenir : « Le plus gros choc est le score très bas de Valérie Pécresse, (…) qui menace de faire imploser le parti ». Tout comme Anne Hidalgo, dont le piètre résultat « dynamite les fondements du PS », selon El Pais, en Espagne. Enfin, CNN note le défi qui s’offre à Emmanuel Macron. En cas de succès, ce dernier serait en effet « le premier président français à être réélu depuis Jacques Chirac, en 2002 ».