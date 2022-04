La France Insoumise veut transformer l’essai aux législatives. Le numéro deux du parti, Adrien Quatennens, a affirmé ce lundi vouloir « imposer une cohabitation » à Emmanuel Macron lors de ces élections prévues en juin.

« Quand on voit la configuration d’hier, il s’agira aux élections législatives de faire le nécessaire parce qu’Emmanuel Macron peut ne pas avoir de majorité à l’Assemblée », a-t-il affirmé sur France Inter, en allusion au résultat de son candidat Jean-Luc Mélenchon qui a obtenu près de 22 % des voix au premier tour.

Voter Marine Le Pen n’est pas « une option »

« Il peut s’agir de lui imposer une cohabitation », a ajouté le député du Nord. « Si l’ensemble de celles et ceux qui ont voté Mélenchon hier renouvellent leur vote aux législatives, on est en mesure de lui imposer une autre majorité », a-t-il assuré.

Interrogé sur le second tour du 24 avril, Adrien Quatennens a réitéré que « le vote d’extrême droite n’est en aucun cas une option » et que « le peuple n’a rien à gagner à une victoire de Marine Le Pen ».

Les voix de Fabien Roussel

« Pour le reste la responsabilité totale de ce qui va se passer au second tour incombe au principal protagoniste, Emmanuel Macron », a souligné le député, qui a attribué au président sortant la « responsabilité du niveau dans lequel se trouve l’extrême droite aujourd’hui ».

Adrien Quatennens a par ailleurs reconnu qu’il avait manqué au candidat de LFI les voix du communiste Fabien Roussel pour passer au second tour à la place de la RN Marine Le Pen. « Quand vous voyez que ce matin Jean-Luc Mélenchon finit à 22 % et que Marine Le Pen est un point devant nous, et que Fabien Roussel fait 2,5 points, oui, ses voix nous ont manqué incontestablement », a-t-il dit, rappelant que le PCF avait soutenu LFI en 2017 et en 2012.