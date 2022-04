Certes, on connaît le trio de tête, mais que se cache-t-il derrière les chiffres ? Emmanuel Macron est arrivé en tête dimanche à l’issue du premier tour de la présidentielle avec 27,85 % des votes exprimés, devant Marine Le Pen (23,15 %) et Jean-Luc Mélenchon, éliminé malgré ses 21,95 %, selon les résultats définitifs du ministère de l’Intérieur. Mais la sociologie du vote permet de nous apprendre davantage sur qui a voté pour quel candidat. Et surtout pour quelles raisons.

Les 18-24 ans plébiscitent l’insoumis

Plus d’un tiers (34,8 %) des jeunes entre 18 et 24 ans ont choisi de voter Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour, suivi par Emmanuel Macron (24,3 %) et Marine Le Pen (18 %), indique l’analyse sociologique* réalisée par l’institut Harris Interactive pour M6 – RTL. Patrick Bruneteaux, chercheur au CNRS spécialisé en sociologie politique, analyse la position dominante du tribun chez cette classe d’âge comme « le fait des enfants de classes moyennes et des quartiers populaires ». « Ils ont connu la mixité scolaire et le thème de la créolisation, cher à Mélenchon, leur parle énormément. Et cette partie de la jeunesse a voulu exprimer son opposition radicale au Rassemblement national. » Pour Jérôme Sainte-Marie, politologue et président de l’institut Pollingvox, « cette classe d’âge rassemble les étudiants, dont une bonne partie s’inscrit dans une influence culturelle sensible des thèmes mis en avant par LFI : la suppression de Parcoursup, les inégalités de genre et l’intersectionnalité, la création d’un revenu citoyen… ».

Les 25-34 ans placent Marine Le Pen en tête

Mais le classement des jeunes électeurs un peu plus âgés n’est pas du tout le même. Chez les 25-34 ans, Marine Le Pen arrive en tête avec 30 % chez les 25-34 ans, Jean-Luc Mélenchon atteint 27,8 %, Emmanuel Macron obtient 19,3 % des voix, selon l’étude d’Harris Interactive. Sans doute parce que ces jeunes-là ont fini leurs études, démarrent leur vie professionnelle et ont d’autres préoccupations que leurs benjamins. « Ils n’ont pas de patrimoine, ont des difficultés de logement, rencontrent des soucis d’insertion professionnelle. C’est habituellement la catégorie électorale la plus en colère, qui est tentée par les extrêmes, car elle se rend compte que la société ne tient pas toutes ses promesses envers eux », analyse Jérôme Sainte-Marie. « Ce vote est le reflet de la précarité de beaucoup de jeunes occupant un premier emploi. Or, Marine Le Pen a marqué des points chez les jeunes rencontrant des difficultés financières, en axant sa campagne sur le pouvoir d’achat », renchérit Patrick Bruneteaux.

Les retraités ont fortement soutenu Emmanuel Macron

Toujours selon l’étude d’Harris Interactive, Emmanuel Macron est en tête chez les 65 ans et plus, avec 37,5 % des voix, loin devant la candidate du Rassemblement national (18,1 %) et du leadeur de la France insoumise (11,3 %). Ce qu’explique sans mal Patrick Bruneteaux : « Plus on vieillit, plus le vote devient conservateur, notamment chez la classe dominante. Garder Macron, c’est s’inscrire dans la continuité d’une politique libérale ; ça a un côté rassurant pour cette classe d’âge. » Même son de cloche chez Jérôme Sainte-Marie : « Macron est considéré par eux comme le garant de leurs revenus. D’ailleurs, ils étaient la catégorie d’âge la plus favorable à la réforme des retraites envisagée par Macron en 2019-2020 pour assurer la pérennité du système. »

Les plus aisés placent Macron loin devant

Emmanuel Macron a obtenu 30,7 % des voix chez les Français les plus riches, Marine Le Pen 20,8 % et le leadeur insoumis 19,8 %, selon dans l’étude d’Harris Interactive. « Il a réussi le défi de réunir la gauche caviar et la droite libérale. Notamment en raison de certaines mesures fiscales à leur avantage, de la réforme du droit du travail… », analyse Patrick Bruneteaux. « C’est le candidat de ceux qui sont bien armés dans le monde contemporain, que la hausse des prix de l’immobilier enrichit. C’est d’ailleurs une constante depuis 2017 : plus on a un capital et culturel élevé, plus on adhère à la politique d’Emmanuel Macron », souligne Jérôme Sainte-Marie.

Marine Le Pen, candidate favorite des classes populaires

Elle remporte 33,8 % des votes, selon l’étude d’Harris Interactive, loin devant Jean-Luc Mélenchon (24,2 % ) et Emmanuel Macron (20,4 %). « Elle a réussi à capter le vote de la classe populaire, qui a l’impression d’être perdante face à la mondialisation et la désindustrialisation de la France », souligne Patrick Bruneteaux. « C’est la candidate de ceux qui ont besoin de l’intervention de l’Etat pour se sentir protégés. Et de ceux qui ont le sentiment de subir les effets de l’immigration », ajoute Jérôme Sainte-Marie.

Les inactifs plus sensibles au candidat LREM

Cela peu paraître surprenant, mais 32,4 % des inactifs ont voté pour Emmanuel Macron, 21,4 % pour la patronne du RN et 17,1 % pour le leadeur de la France insoumise. Pourtant le président a été l’artisan de la réforme de l’assurance chômage, qui a durci les conditions d’indemnisation. « Mais n’oublions pas que parmi les inactifs figurent aussi les mères de famille qui ne travaillent pas, les retraités… », éclaire Jérôme Sainte-Marie. « Emmanuel Macron a pu aussi les séduire par un discours rassurant, notamment au moment de la crise sanitaire », ajoute Patrick Bruneteaux.

Macron, candidat des villes

Une étude Ipsos** montre que Macron remporte 29 % des suffrages dans les agglomérations de 200.000 habitants et plus. Alors que Jean-Luc Mélenchon n’y obtient que 23 % et Marine Le Pen 20 %. « C’est assez logique, puisque les grandes villes concentrent une population de cadres et de professions libérales. La spéculation immobilière a engendré une sélection sociale. Paris vote d’ailleurs massivement pour Macron », constate Jérôme Sainte-Marie. « Et il faut ajouter que les populations favorisées des grandes villes adhèrent au programme économique du président », explique Patrick Bruneteaux.

Le Pen, candidate « des champs »

A contrario, Marine Le Pen obtient 27 % des voix dans les communes de moins de 2.000 habitants, Macron 25 % et Jean-Luc Mélenchon 20 %. « Elle a su séduire par son discours les ruraux qui voient les services publics et les commerces disparaître, dont le pouvoir d’achat est en perte de vitesse… », note Patrick Bruneteaux. « Elle marque des points depuis toujours auprès des personnes qui sont obligés de s’éloigner des villes pour se loger. Et qui le payent cher avec le prix de l’essence », souligne Jérôme Sainte-Marie.

