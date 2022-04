La soirée électorale a été agitée dimanche soir à Rennes. Peu après l’annonce des résultats du premier tour de l’élection présidentielle, environ 500 personnes, essentiellement des jeunes, ont défilé dans les rues du centre-ville. Sur le trajet, des vitrines de commerces ont été cassées et du mobilier urbain dégradé.

Une banque de la Caisse dÉpargne prise pour cible ce soir à #Rennes lors de la manifestation contre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. #Presidentielles2022 #1erTour pic.twitter.com/rOZ6zzHdfG — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) April 10, 2022

Suite à ces violences et dégradations, une enquête de flagrance a été ouverte dès dimanche soir par le parquet de Rennes. Cette enquête « vise les chefs de dégradations graves portant sur des biens d’intérêt public et biens privés lors de manifestation sur la voie publique », indique le parquet de Rennes, précisant que la peine encourue était de cinq ans et 75.000 euros d’amende.

La maire condamne « la violence et le vandalisme »

Les façades de plusieurs bâtiments ont également été taguées à Rennes avec des messages comme « La jeunesse emmerde le fascisme national, Le Pen dynastie fasciste », « Brûle la droite », « Guerre sociale ». Les manifestants ont également scandé des slogans anticapitalistes et hostiles à l’extrême droite. « En cinq ans, Macron il a tout cassé et là on le refout au second tour… Nous, ça nous fout la rage et on n’a que ça pour s’exprimer : le feu et casser des trucs », a témoigné l’un des manifestants, âgé de 21 ans.

La maire socialiste de Rennes Nathalie Appéré a aussitôt réagi à ces violences sur son compte Twitter. « Je condamne fermement les dégradations commises ce soir dans le centre-ville de Rennes. La démocratie, ce n’est pas et ce ne sera jamais la violence ni le vandalisme », a-t-elle indiqué.

