La gauche en tête, Emmanuel Macron qui peine à convaincre et une Marine Le Pen en net recul. Une fois n’est pas coutume, les résultats de l’élection présidentielle à Marseille sont différents à bien des égards de la tendance nationale. 20 Minutes revient sur les principaux enseignements de ce scrutin dans la cité phocéenne.

Mélenchon forever

« L’histoire d’amour entre Jean-Luc Mélenchon et Marseille continue », glisse avec euphorie Mohamed Bensaada, militant LFI marseillais proche du député. Au soir du premier tour, Jean-Luc Mélenchon a en effet séduit 31,11 % des électeurs marseillais, et se glisse en tête du podium. Un score historique : s’il avait déjà terminé à la première place en 2017, son score de 2022 est supérieur de sept points. Jean-Luc Mélenchon fait carton plein notamment dans six arrondissements du centre-ville et dans les quartiers Nord. Dans le quinzième arrondissement, plus d’un électeur sur deux a ainsi porté sa voix pour le candidat LFI, contre 36,9 % en 2017.

Dans les deuxièmes et troisièmes arrondissements où il a été élu député, le vote a même des airs de plébiscite, avec un score respectivement de 46,52 % et 58,45 %. « C’est clair, net et précis, se réjouit Mohamed Bensaada. On lui a reproché de pas être souvent là à Marseille, mais il prenait des nouvelles tout le temps, et les Marseillais le lui rendent. »

Une abstention record

C’est un des autres faits notoires de cette élection présidentielle. A Marseille, ville où l’abstention est déjà historiquement plus haute que la moyenne nationale, le nombre d’électeurs qui boudent les urnes continuent de progresser à un rythme effréné. Pour cette élection présidentielle, suffrage qui pourtant mobilise le plus les Français avec les élections municipales, près de 32 % des Marseillais ne sont pas allés voter. C’est dix points de plus qu’en 2017, et un record dans l’histoire des élections présidentielles à Marseille au XXIe siècle. En 2002, où nationalement la participation avait été particulièrement faible, ce taux d’abstention n’était que de 21,28 %.

Dans certains arrondissements, comme le populaire troisième, seuls 57,26 % des électeurs se sont rendus dans leur bureau de vote ce dimanche. « A Marseille, tout est amplifié, exagéré, excessif, lance Mohamed Bensaada. L’abstention forte à Marseille reflète le côté face de cette non-campagne, durant laquelle le débat démocratique a été verrouillé par la question ukrainienne. »

Pas d’effet « Marseille en grand » pour Emmanuel Macron

Lors d’un point avec quelques journalistes, dont 20 Minutes, en marge d’un déplacement à Marseille ce jeudi, soit quelques jours avant le premier tour, la ministre de la ville Nadia Hai avait été très claire. « Si le président n’est pas réélu, il n’y aura plus de Marseille en grand. Que cela soit avec l’extrême gauche ou avec l’extrême droite, il n’y aura pas de continuité républicaine. » Une manière directe de faire des milliards promis par Emmanuel Macron en septembre dernier pour aider Marseille en matière de logement ou encore de transport un argument électoral.

Force toutefois de constater que l’attachement répété du président de la République à la deuxième ville de France, qu’il soit sentimental ou financier, n’a pas convaincu tous les électeurs de voter pour lui. Le président de la République sortant arrive en deuxième position, loin derrière Jean-Luc Mélenchon, avec 22.62 % des voix. « Je ne pense pas que l’élection se portait sur ce critère-là, du moins au premier tour, estime Pascal Chamassian. Par contre, pour le second tour, la différence portera peut-être sur celui qui s’est engagé fortement pour Marseille. »

Le siphonnage de la droite locale semble toutefois porter ses fruits sur leurs terres. A Marseille, Emmanuel Macron est ainsi en tête dans les septièmes, huitième, neuvième et douzième arrondissements, soit les quartiers plutôt aisés de Marseille, et bastions de la droite. Dans le huitième arrondissement, Emmanuel Macron fait son meilleur score dans la cité phocéenne, avec 31.85 % des voix, soit huit points de plus qu’en 2017, où François Fillon avait récolté 34,59 % des suffrages. A l’inverse, dans cet arrondissement, la candidate LR Valérie Pécresse n’obtient que 4,13 %. Un score symptomatique de l’effondrement de la droite, puisque, sur toute la ville de Marseille, Valérie Pécresse n’obtient que 3,01 % des voix. En 2017, 19.81 % des Marseillais avaient voté pour François Fillon, et 26,63 % pour Nicolas Sarkozy en 2012.

Le RN à la peine

Contrairement au département des Bouches-du-Rhône, où Marine Le Pen arrive en tête des suffrages, les électeurs marseillais n’ont pas massivement voté pour le Rassemblement national, comme ils l’avaient fait lors des élections européennes. Depuis, le RN est en difficulté dans la deuxième ville de France, et seuls deux arrondissements, le 10e et le 11e, ont placé Marine Le Pen en tête des suffrages. Sur toute la ville, la candidate enregistre ainsi 20,88 % des voix, soit près de quatre points de moins qu’au premier tour de l’élection présidentielle, et un score sensiblement identique à celui obtenu par Stéphane Ravier en 2020, alors candidat RN aux dernières élections municipales.

Un Stéphane Ravier passé depuis chez Eric Zemmour, dont le score à Marseille témoigne de l’existence d’un véritable vivier local d’électeurs pour l’extrême droite. Le candidat de Reconquête enregistre 11,09 % des voix dans la cité phocéenne, soit un score quatre points supérieur à la moyenne nationale. « Nous avions en face un candidat qui marche sur nos plates-bandes, lance Franck Allisio, conseiller municipal RN de Marseille et conseiller de Marine Le Pen. C’est même exceptionnel qu’elle fasse un tel score dans ce contexte. S’il y en a qui doivent être déçus, c’est bien du côté d’Eric Zemmour et pas de nous. » Autant de voix également qui pourraient se reporter sur Marine Le Pen qui, en 2017, au second tour, avait conquis 35.58 % des électeurs marseillais.

Retrouvez l’ensemble des résultats du premier tour à l’élection présidentielle 2022 par ville, département et région sur 20 Minutes.