Au lendemain du premier tour de l’élection présidentielle, Marine Le Pen peut se réjouir. Pour sa troisième participation à ce scrutin, la patronne du Rassemblement national (RN) a fait son meilleur score, à peine trois points derrière le président sortant, Emmanuel Macron. Dans le Pas-de-Calais, son terrain de chasse, on frôle le plébiscite, notamment à Hénin-Beaumont, laboratoire du RN. Néanmoins, l’appel du Front n’est pas entendu partout de la même oreille dans ce département. C’est le cas à Arras, la préfecture du Pas-de-Calais.

Si Marine Le Pen arrive en tête dans les Hauts-de-France avec 33,36 % des votes, son avance est encore plus flagrante dans le Pas-de-Calais où la présidente du RN culmine à 38,68 %. Rien d’étonnant au regard des scores obtenus par son parti lors des précédentes élections. Il y a même certaines communes où les résultats du RN frisent l’indécence. Guinecourt, un village de 19 habitants, Marine Le Pen a obtenu 69,23 % des voix. A contrario, c’est dans la cité balnéaire du Touquet, fief d’Emmanuel Macron, que le RN fait son plus petit score du département, 10,67 % des voix.

Arras se démarque des autres grandes villes du département

Autant d’exemples anecdotiques, certes. Celui de la préfecture du département, Arras, l’est moins. Avec 24,04 % des votes exprimés, la patronne du RN dépasse son score au national mais reste toutefois derrière le président sortant et ses 29,48 %. Sauf que cette tendance s’estompe puis s’inverse dès que l’on élargit le cercle. A l’échelle de la circonscription d’Arras et de ses 87.000 inscrits, le classement reste le même mais l’écart se resserre avec 30,47 % pour Macron et 27,39 pour Le Pen. En glissant davantage le curseur pour observer les votes des 188.000 inscrits au niveau de l’arrondissement, la donne change radicalement. Marine Le Pen met 7 points au candidat LREM et prend la tête avec 34,58 % contre 27,55 %.

L’équation ne se vérifie pas dans les autres grandes villes du département. A Lens, Calais ou Boulogne-sur-Mer, le RN arrive en tête au premier tour, prouvant ainsi qu’Arras fait bel et bien de la résistance dans un territoire désormais ancré à l’extrême droite. Ce n’est pas non plus juste pour le fun qu’Emmanuel Macron a décidé de faire son premier déplacement de l’entre-deux tours dans le Pas-de-Calais, ce lundi.

