Le candidat La République en marche (LREM) Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour de l’ élection présidentielle à Nice avec 25,13 % des voix. Suivent Marine Le Pen avec 22,39 % et Jean-Luc Mélenchon qui rafle 21,58 % des suffrages exprimés.

La campagne de Christian Estrosi

Des résultats qui traduisent un chamboulement dans les terres historiques du parti Les Républicains (LR) où la candidate Valérie Pécresse atteint à peine 5,10 % des votes. Elle est devancée par Eric Zemmour qui obtient un score de 14,25 %. Le plus haut score reste tout de même celui de l’abstention qui s’établit à 29,78 %.

Emmanuel Macron gagne 5 points de plus qu’au premier tour de la dernière élection présidentielle dans la capitale azuréenne (20,52 %). En 2017, le parti du président sortant n’arrivait qu’en troisième position, derrière François Fillon (LR), qui obtenait alors 26,09 % des voix, et Marine Le Pen (RN), à 25,28 %. Un effet qui peut être expliqué par le ralliement du maire ex-LR Christian Estrosi qui a mené une campagne pour le chef de l’Etat.

Une carte bleue Marine

Dimanche soir, le maire de Nice a appelé à se mobiliser derrière le président sortant, en faisant notamment appel « aux électeurs qui ont voté pour la candidate issue de [son] ancienne famille politique ».

Au niveau du département, où la participation a atteint 73,25 %, c’est la candidate du Rassemblement national qui l’emporte dans la grande majorité des communes. Marine Le Pen a obtenu 26,64 % des votes exprimés, juste devant Emmanuel Macron et ses 24,99 % du scrutin. Le candidat de La France insoumise arrive à la troisième place avec 16,57 %. Des villes comme Nice, Cannes et Antibes, historiquement LR, voient le président sortant en tête et leur candidate à peine dépasser les 5 %.

