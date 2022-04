Plus d’un quart des Français ont boudé l’urne dimanche. Une proportion qui monte à 40 % chez les moins de 34 ans d’après un sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions, France24/RFI/MCD, Public Sénat/LCP Assemblée Nationale et Le Parisien-Aujourd’hui en France. Mais quels bulletins ont été plébiscités ou boudés par les jeunes qui se sont déplacés au bureau de vote ?

Chez les moins de 25 ans, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête avec 31 % des voix. Une tendance renforcée chez leurs aînés de 25 à 34 ans chez qui le candidat de la France Insoumise a obtenu 34 % des voix. Dans les deux classes d’âge, Marine Le Pen arrive en seconde position avec respectivement 26 et 25 % des voix.

D'après un autre sondage réalisé par l'institut Harris Interactive pour CNews et Europe 1, plus d'un tiers (34,8%) des jeunes entre 18 et 24 ans ont choisi de voter Jean-Luc Mélenchon. Contrairement aux résultats de l'analyse d'Ipsos-Sopra Steria, ce sondage assure que les moins de 25 ans se sont ensuite tourné vers Emmanuel Macron (24,3%) puis Marine Le Pen (18%).

Emmanuel Macron moins populaire chez les jeunes

Le président candidat Emmanuel Macron est bien moins plébiscité chez les plus jeunes. D'après le sondage d'Ipsos-Sopra Steria, les 18-24 ans ne sont que 20 % à avoir choisi son bulletin pour le premier tour et 23 % chez les 25-34 ans contre 27,35 % dans la population générale. Ce vote marque la rupture avec les plus 70 ans qui ont plébiscité le président avec 41 % des votes seniors.

La tendance écologiste reste plus forte chez les jeunes que dans la population générale. Ainsi, 8 % des moins de 25 ans ont voté pour Yannick Jadot​, qui n’a obtenu que 4,49 % des suffrages.