Même si les grandes villes de la région lui résistent toujours, Marine Le Pen confirme son implantation en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Comme en 2017, la candidate a en effet frôlé le grand chelem au premier tour de la présidentielle en remportant cinq des six départements, échouant une nouvelle fois à s’imposer dans les Hautes-Alpes.

Au niveau régional, Marine Le Pen a drainé 27,59 % des suffrages, presque un point de moins qu’en 2017 (28,16 %), sans doute en raison de la présence cette année d’un autre candidat à l’extrême droite, Eric Zemmour​, qui a attiré 11,71 % des bulletins. Elle devance de quatre points Emmanuel Macron (23,34 %) et de près de huit points Jean-Luc Mélenchon (19,77 %).

Mélenchon devant à Marseille

Battue dans la plupart des grandes villes de la région, Marine Le Pen a été devancée par Jean-Luc Mélenchon à Marseille et Avignon, comme en 2017. Victorieuse à Nice il y a cinq ans, elle a cette fois été battue par le chef de l’Etat dans le bastion de Christian Estrosi, ex-LR désormais passé dans le camp présidentiel. La seule grande ville où s’impose la candidate RN est Toulon, le bastion d’Hubert Falco, lui aussi parti des Républicains vers Emmanuel Macron.

A Marseille, c’est une nouvelle fois le candidat de la France Insoumise qui l’a emporté, avec 31,12 % des voix, soit une progression de plus de six points, loin devant le chef de l’Etat (22,62 %) et Marine Le Pen (20,89 %), privée de sa deuxième place par les 11 % du leader de Reconquête !. Pour Benoît Payan, le maire socialiste de la ville, le message est clair pour le second tour : « Sans hésitation, je ferai barrage à l’extrême droite en votant Emmanuel Macron ».

A l’échelle des départements, la candidate RN a dominé ce premier tour, avec des scores de 29,43 % dans le Vaucluse, 26,25 % dans les Bouches-du-Rhône, 30,61 % dans le Var, 26,64 % dans les Alpes-Maritimes ou 26,90 % dans les Alpes-de-Haute-Provence. Et si elle perd un point dans le Vaucluse, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône, c’est là encore dû à la présence d’Eric Zemmour, qui a drainé plus de 10 % dans ces trois départements. Le seul département qui lui a échappé est donc une nouvelle fois les Hautes-Alpes où, avec 22,84 %, elle est devancée à la fois par Emmanuel Macron (23,78 %) et Jean-Luc Mélenchon (22,87 %), de 22 voix.

Macron loin derrière chez Castaner

Dans le Vaucluse, la candidate d’extrême droite signe des scores importants à Cavaillon ou Carpentras, zones rurales et ouvrières, mais elle est devancée par le chef de l’Etat dans le chic Luberon. Et à Avignon (18,94 %), elle est largement distancée par Jean-Luc Mélenchon (36,87 %), derrière Emmanuel Macron (20,42 %).

Par ailleurs, dans les Alpes-de-Haute-Provence, la surprise du scrutin est venue de Forcalquier, fief du député et ex-ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, où le chef de l’Etat a été devancé de près de 12 points par Jean-Luc Mélenchon (33,43 %).