Comme il y a cinq ans, Marine Le Pen fait la course en tête en Corse. Cette fois, sa domination est même sans appel. La candidate est en effet arrivée largement devant dimanche au premier tour du scrutin présidentiel marqué dans l’île, où les partis indépendantistes avaient appelé au boycott de l’élection, par une forte abstention. Par ailleurs, Jean Lassalle a lui aussi réalisé un bon score. Le candidat a obtenu 10,41 % des suffrages exprimés dans l’île, près de 7 points de plus que son score national (3 %).

Avec 28,58 %, Marine Le Pen devance donc Emmanuel Macron de plus de 10 points (18,11 %) suivi de Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise (13,37 %) et d’ Eric Zemmour (12,80 %). La candidate du Rassemblement national arrive nettement en tête des suffrages dans les deux plus grandes villes corses, avec 30,56 % des suffrages à Ajaccio et 29,30 % à Bastia contre respectivement 18,99 % et 17,51 % pour Emmanuel Macron. En 2017 déjà, Marine Le Pen était arrivée en tête dans cette île de 340.000 habitants avec 27,88 % des suffrages exprimés, devant François Fillon (25,52 %) et près de 10 points devant Emmanuel Macron (18,48 %).

Le boycott des indépendantistes

Le taux d’abstention, qui a augmenté dans toute la France par rapport à la dernière présidentielle, est également en hausse en Corse, atteignant 37,24 %, contre environ 32 % au premier tour en 2017. Une hausse qui pourrait s’expliquer par l’appel au boycott de l’élection lancé par les deux partis indépendantistes, Core in Fronte et Corsica Libera, toutefois minoritaires à l’Assemblée de Corse.

Face à ces résultats, le chef de l’opposition de droite à l’Assemblée de Corse et maire (Horizons/DVD) d’Ajaccio, Laurent Marcangeli, a indiqué avoir voté Emmanuel Macron au premier tour et compter le faire également au second, « pour que Mme Le Pen ne soit pas présidente de la République ». Le président autonomiste du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, qui a voté à Bastia, ne s’est quant à lui pas exprimé dimanche soir.

En outre, en Corse du Sud ont fleuri sur des bureaux de vote de Sartène et des villages de Valle-di-Mezzana et Villanova des pochoirs du visage d’Yvan Colonna, dont l’agression mortelle en prison le 2 mars a déclenché des semaines de manifestations émaillées de violences. A Ajaccio, nombre de panneaux électoraux ont été recouverts d’affiches, signées Corsica Libera, à l’effigie d’Yvan Colonna avec la mention « Statu Francese Assassinu » (Etat français assassin).