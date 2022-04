Résultats présidentielle 2022 EN DIRECT : Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour...

07h19 : « Les Français gravitent vers les extrêmes », estime le New York Times

Outre-Atlantique, le New York Times s’intéresse aux résultats du premier tour de la présidentielle en France et constate qu’au-delà du duel à venir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, « les Français gravitent vers les extrêmes ». « Les partis extrêmes de droite et de gauche ont obtenu quelque 51 % des voix, signe clair de l’ampleur de la colère et de la frustration des Français », analyse le journal.

President Emmanuel Macron will face far-right leader Marine Le Pen in the runoff of France’s presidential elections, according to projections of Sunday's first round of voting. Macron led with about 28 percent of the vote to Le Pen’s 24 percent. https://t.co/jPCsrDWsDP pic.twitter.com/gnCIq1IAL3