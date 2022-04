Moins de 10 % et très loin de la qualification au second tour, Eric Zemmour n’a pu que constater son échec lors de cette élection présidentielle, et appeler aussitôt à voter pour Marine Le Pen (RN) au second tour, malgré ses « désaccords » avec elle.

« J’appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen », a déclaré dans une allocution le chef du parti Reconquête !, éliminé au 1er tour avec environ 7 % des voix. « J’ai bien des désaccords avec Marine Le Pen », mais il y a face à elle « un homme qui a fait entrer deux millions d’immigrés » en France, a-t-il affirmé à propos d’Emmanuel Macron.

Selon lui, le président sortant est « un homme qui n’a pas dit un mot d’identité, de sécurité d’immigration pendant sa campagne et qui fera donc pire s’il était réélu ». A propos de Marine Le Pen, Eric Zemmour a précisé : « Je sais que certains de mes électeurs ne voudront pas voter pour elle, je ne les juge pas ».

« Nous sommes les seuls à défendre notre civilisation et notre identité »

« Notre ligne a sa singularité et elle n’est représentée nulle part ailleurs. Nous sommes les seuls à défendre notre civilisation et notre identité », a expliqué le candidat promoteur de la thèse d’un « grand remplacement » de la population française par une population d’origine étrangère qui menace selon lui le pays.

Le chef de file de Reconquête ! se dit « déterminé à poursuivre le combat » et dira « très vite la forme que prendra » son action à ses militants.

Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout la France crédité de 2,2 % des votes, a lui aussi enjoint ses électeurs à voter pour la candidate RN.

