Crédité de 20,3 % des voix, Jean-Luc Mélenchon compte sur ses électeurs pour ne « pas donner une seule voix à Mme Le Pen ». Le candidat La France insoumise est arrivé troisième du premier tour de l'élection présidentielle, devancé par Emmanuel Macron, 28,5 %, et par la candidate du RN 23,6 %.

Dans son allocution, depuis son QG, Jean-Luc Mélenchon a lancé : « Nous savons pour qui nous ne voterons jamais. » Avant de répéter à plusieurs reprises : « Il ne faut pas donner de voix à Mme Le Pen ! Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen ! » Une façon de se positionner sans donner de consignes de vote, assurant que « les 310.000 personnes qui m’ont parrainé donneront leur point de vue ».

Les candidates PS et LR, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, ont annoncé voter pour le président sortant au second tour, le 24 avril. Fabien Roussel (PCF) a appelé à « battre l’extrême droite » en votant Macron, même son de cloche chez Yannick Jadot (EELV). Eric Zemmour a, lui, appelé à voter Marine Le Pen.

Découvrez les résultats de l’élection présidentielle 2022 par ville, département et région sur 20 Minutes.