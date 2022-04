Le président sortant Emmanuel Macron est sorti en tête du premier tour de l’élection présidentielle 2022 avec 28,1 % des voix, selon les estimations Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions pour France Télévisions. Emmanuel Macron et Marine Le Pen récoltent respectivement 28,1 % et 23,3 % des votes. Peu de temps après l'annonce des estimations, les candidats de droite, les écologistes, communistes et socialistes ont appelé à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen.

Valérie Pécresse

Valérie Pécresse votera « en conscience » pour Emmanuel Macron

Yannick Jadot

Depuis son QG, vers 20h20, Yannick Jadot (EELV) a appelé à voter Emmanuel Macron pour « faire barrage à l’extrême droite ».

Anne Hidalgo

La candidate du parti socialiste Anne Hidalgo a appelé dimanche à voter « contre l’extrême droite de Marine Le Pen » lors du second de tour de l’élection présidentielle le 24 avril, après un plus bas historique du PS à 1,9 %.

« Pour que la France ne bascule pas dans la haine de tous contre tous, je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril contre l’extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron », a-t-elle déclaré depuis son QG de campagne.

Jean-Luc Mélenchon

« Pas une voix ne doit aller à l’extrême droite parce que le peuple n’a rien à y gagner », a déclaré sur le plateau de France 2 le député LFI du Nord Adrien Quatennens. « Le vote d’extrême droite ne sera pas une option » dans cette consultation, a-t-il ajouté. « Le pays est en trois blocs et donc la crise politique n’est absolument pas soldée », a-t-il encore précisé, considérant qu’il n’y a « pas de majorité politique pour l’application du programme Macron ».

