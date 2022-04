Jupiter sur orbite. Le président sortant Emmanuel Macron est sorti en tête du premier tour de l’élection présidentielle 2022 avec 28 % des voix, selon les estimations Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions pour France Télévisions. Emmanuel Macron et Marine Le Pen récoltent respectivement 28 % et 23,2 % des votes. Jean-Luc Mélenchon, en troisième position, obtient 21,7 % des voix. Devant Eric Zemmour (7%), Valérie Pécresse (4,8%), Yannick Jadot (4,7%), Jean lassalle (3%), Fabien Rouselle (2,4%), Nicolas Dupont-Aignan (2,1%), Anne Hidalgo (1,7%), Philippe Poutou (0,8%) et Nathalie Arthaud (0,6%).

Donné invariablement en tête des intentions de vote depuis de longs mois, Emmanuel Macron n’a finalement pas vu son effritement dans les sondages lui coûter la première place. En 2017, Emmanuel Macron avait recueilli 65,9% des voix face à Marine Le Pen (33,9%). A 39 ans, ce dernier était alors devenu le plus jeune président de l’histoire de la Ve République après avoir créé son propre parti politique En Marche ! en 2016.

A noter que selon des estimations des instituts de sondage, l'abstention serait supérieure de 4 à 6 points à celle de 2017, entre 24% et 26,5%.

Découvrez les résultats du premier tour de l’élection présidentielle 2022 par ville, département et région sur 20 Minutes.