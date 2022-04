48,8 millions de Français étaient appelés aux urnes, ce dimanche, pour l’élection présidentielle. Les cinq départements qui ont le plus voté à 17 heures sont la Dordogne (75,26 %), l’Aveyron (73,93 %), le Gers (73,71 %), la Haute-Loire (73,53 %) et les Pyrénées-Atlantiques (72,78 %). Les cinq départements qui se sont le moins mobilisés à 17 heures sont la Haute-Corse (51,23 %), la Seine-Saint-Denis (51,71 %), Paris (52,17 %), l’Essonne (56,19 %) et la Corse-du-Sud (58,48 %).

Dans plusieurs territoires d’outre-mer, où le vote a commencé dès samedi, on relevait un taux de participation en forte baisse en Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, qui votaient en avance, mais il est en légère augmentation en Guadeloupe et à la Martinique. Les plus forts taux d’abstention se retrouvent dans le Pacifique : en Polynésie française, seuls 23,78 % de votants s’étaient déplacés à 17 heures, selon l’estimation du Haut-commissariat (contre 43,97 % à s’être déplacés en 2017, à la même heure).

Le ministère de l’Intérieur a communiqué un taux de participation national de 65 % contre 69,4 % il y a cinq ans, largement supérieur (+6,5 points) à ce qu’il était en 2002 qui a connu une abstention record.

