Le suspense monte ce dimanche en même temps que le taux d'abstention qui s'annonce plus important qu'en 2017: après des mois d'une campagne atypique, le score s'annonce incertain au premier tour de l'élection présidentielle, avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen donnés en tête par les sondages, et Jean-Luc Mélenchon en embuscade.

L'abstention au premier tour de la présidentielle dimanche devrait se situer entre 24% et 26,5%? selon les premières estimations des instituts de sondage, soit un niveau plus important qu'en 2017 (22,23%), mais sans atteindre le record de 2002 de 28,4%. L' Ifop (pour TF1/LCI/ParisMatch/SudRadio) prévoit une abstention de 24%, contre 25,6% pour Harris interactive (M6/RTL) et 26,5% pour Ipsos Sopra-Steria (FranceTv/RadioFrance/LeParisien/LCP/RFI), ainsi que pour Elabe (BFMTV/RMC/L'Express/SFR) et OpinionWay pour CNews/Europe1.

A 17 heures, la participation s'est établie à 65%, soit 4,4 points de moins qu'en 2017 (69,42%) et 5,5 qu'en 2012 (70,59), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Elle est toutefois largement supérieure à celle de 2002 (58,45%), année record pour l'abstention à un premier tour d'élection présidentielle.

