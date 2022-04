Ils comptent bien être les premiers de la journée à mettre leur bulletin dans l’urne. A Sainte-Luce-sur-Loire à l’est de Nantes, un petit groupe s’engouffre dans la salle Renée-Loscq, signalée par un drapeau français. Alors que les observateurs craignent une forte abstention pour le premier tour si particulier de l'élection présidentielle, ce dimanche, certains électeurs sont même arrivés en avance, dès 7h50. « Il faut donner son avis, si on veut être légitime à râler derrière », sourit Nicolas, sa carte d’électeur en main. « J’ai mal à une jambe mais je suis là, enchaîne une femme aux cheveux blancs, un masque sur le nez. C’est un devoir civique, j’aime bien voir le petit tampon sur ma carte. Et puis il faut montrer l’exemple ! » Il faut dire que la commune de plus de 15.000 habitants a une réputation à tenir. Celle d’une ville particulièrement mobilisée, qui bat régulièrement des records de participation, et notamment à l’élection présidentielle.

En 2017, alors qu’à peine 78 % des électeurs en France s’étaient déplacés, Sainte-Luce-sur-Loire avait enregistré dix points de plus (88,5 %), la plaçant carrément dans le top 10 des villes de 9.000 habitants ou plus où le taux de participation était le plus fort. L’écart était à peu près le même en 2012 (79,5 contre 88,2), dans une région des Pays-de-la-Loire déjà bonne élève en la matière. Dix ans plus tôt, taux d'abstention historique (28,4 %) qui a conduit au duel Chirac-Le Pen au second tour, il avait tout juste dépassé 22 % ici.

Un bureau de vote de Sainte Luce, le 10 avril 2022 - J. Urbach/ 20 Minutes

« Sainte-Luce est passé à droite, à gauche, mais a toujours été active en matière de citoyenneté, pense Patrick, qui réside ici depuis toujours. Il y a toujours eu des groupes de travail autour de la vie de la commune, sur des sujets de société. » La vitalité associative, avec une centaine d’associations recensées sur la commune, fait aussi partie des arguments avancés pour expliquer cette particularité. « Ce qui fait des gens engagés, intéressés par la chose publique », pense la présidente d’un bureau de vote.

« Un pays démocratique »

Il est 9 heures et cette femme a déjà vu défiler 49 personnes (5,56 %) au bureau numéro 7. Trop tôt pour faire des pronostics. Mais déjà, certains assesseurs apprécient « le flux continu » qui se présente devant le gymnase Marc Jaffret, malgré les vacances scolaires qui démarrent tout juste. Philippe, 65 ans, a fait un détour avant de prendre la route pour le Loir-et-Cher. « On est dans un pays démocratique où on nous laisse le choix de décider, c’est essentiellement ce qui me motive, indique cet homme. Cette campagne a été très perturbée, j’avais mon idée depuis longtemps déjà. » Mina, 18 ans, s’est quant à elle décidée seulement samedi. Voter pour la première fois ne fait « pas grand-chose » à cette étudiante en médecine, qui n’a pas trop eu le temps de se renseigner sur les programmes. « Avec des potes, on s’est écrit hier et on s’est dit qu’on pouvait faire barrage, assure la jeune femme. Alors si ça peut marcher grâce à ma voix, tant mieux. »

Avec un impressionnant taux de participation en 2017 (88%), Sainte-Luce-sur-Loire sera-t-elle aussi mobilisée cette année ? Ça se bouscule en tout cas dans les bureaux de vote ce matin #Nantes #presidentielles2022 @20minutes pic.twitter.com/beDKpyZgjB — julie Urbach (@julieUrbach) April 10, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Car à Sainte-Luce-sur-Loire, ce n’est pas parce que la participation pourrait une nouvelle fois être plus élevée qu’ailleurs qu’on est forcément plus convaincu. « Je viens, comme à chaque fois, mais je ne sais toujours pas quel bulletin choisir », lâche une quarantenaire, dans la file d’attente. « Cette fois, nous sommes désabusés, confessent Jacques et Michelle, 75 et 74 ans, en rangeant leurs papiers. Nous avons voté par élimination, et si le duel du second tour que les sondages prédisent se réalise, nous voterons probablement blanc pour la première fois de notre vie. » A Sainte-Luce, il est possible de glisser son bulletin dans l’urne jusqu’à 19 heures.

Découvrez les résultats de l’élection présidentielle 2022 dès 20h par ville, département et région sur 20 Minutes.