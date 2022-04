Les Français vont-ils plébisciter le vote par procuration dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle ? Dans une interview au Parisien réalisée jeudi, Emmanuel Macron a fait le « constat » qu’« il n’y a jamais eu autant de procurations de faites ».

Interrogé sur l’éventualité d’un « quinquennat dans la rue » et sur l’abstention, le président sortant a évoqué une « fatigue démocratique » qu’il ne voit pas comme une « fatalité », notamment en raison de ce nombre de procurations.

FAKE OFF

Combien de procurations ont été enregistrées pour cette élection ? Jeudi, jour où Emmanuel Macron a donné cette interview, 1,3 million (1.320.438 précisément) avaient été enregistrées, précise le ministère de l’Intérieur à 20 Minutes. C’est 320.000 de plus que mardi, quand la barre du million avait été franchie.

Est-ce mieux que lors des précédentes élections présidentielles ? Pour 2012, le ministère de l’Intérieur nous indique ne pas disposer du nombre de procurations qui avaient été faites pour le premier tour. En 2017, 1,6 million de procurations avaient été établies pour le premier tour, selon l’Insee. C’est 300.000 de plus, donc, que le chiffre enregistré ce jeudi par le ministère de l’Intérieur. Mais les électeurs disposent encore de temps pour faire établir leur procuration. Combien seront-ils à le faire ce vendredi et samedi ? Il n’y a pas de date limite pour en établir une, rappelle le site gouvernemental maprocuration, même s’il paraît aventureux d’attendre dimanche matin.

Depuis cette année, les électeurs ont la possibilité d’enregistrer leur procuration sur ce site, avant d’aller la faire valider dans un commissariat ou une gendarmerie. La personne qui votera pour vous, votre mandataire, n’a pas besoin d’être présente lors de cette validation.

Vous pouvez également établir une procuration en vous rendant directement dans un commissariat ou une gendarmerie. Il vous faudra alors remplir un formulaire et venir avec votre pièce d’identité, votre numéro d’électeur et celui de votre mandataire. Ce numéro se trouve sur votre carte d’électeur ou en ligne. Votre mandataire n’a pas besoin d’être présent. Une procuration peut être valable jusqu’à un an, ce qui peut vous éviter de refaire la démarche pour les élections législatives, prévues les 12 et 19 juin.

Pourquoi Emmanuel Macron s’est-il réjoui du nombre de procurations ? Selon l’enquête de l’Insee sur le vote par procuration en 2017, les jeunes (18-29 ans) sont la classe d’âge qui en demande le plus. La demande de procuration augmente aussi « avec le niveau de diplôme », notent les deux autrices de l’étude.

Au premier tour en 2017, celui qui était alors candidat d’En Marche avait été en tête des suffrages disposant d’un niveau bac + 2 ou plus, selon une enquête de l’Ipsos établie dans les trois jours précédant le premier tour. Il était arrivé en troisième position chez les 18-24 ans, derrière Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, et premier chez les 25-34 ans.