Présidentielle 2022 EN DIRECT : Valérie Pécresse ne donnera pas de consigne de vote au second tour...

9h42 : Roussel « empêchera l’extrême droite de mettre la main » sur la France

Interrogé lui aussi sur sa consigne de vote en cas de second tour Macron-Le Pen, Fabien Roussel a assuré que les communistes « jamais ne laisseront l’extrême droite mettre la main sur le pays et nous ferons tout pour l’empêcher ». Il a mis en avant une « différence avec d’autres à gauche », visant sans le nommer le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon qui appelle au « vote utile » au premier tour et refuse d’appeler déjà au front républicain, estimant pouvoir se qualifier au second tour.