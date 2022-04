Au bout du fil, Julien Niquet est circonspect. Ce quadragénaire vient de faire rénover deux appartements achetés l’an dernier à Chantilly en vue de les louer. Le second, dans son jus depuis les années 1960, a notamment été retapé du sol au plafond : changement des fenêtres et des portes, isolation des murs et des faux plafonds, plomberie, électricité, nouvelle cuisine, nouvelle salle de bain, en attendant la façade et la toiture, qui auront aussi droit à un coup de neuf dans les semaines à venir. Tout ça pour, in fine, un diagnostic de performance énergétique qui le range dans la catégorie E – sur une échelle allant de A pour les logements les plus économes à G pour les plus énergivores (le premier appartement a été classé D).

« C’est juste à cause de la chaudière, qui est une basse température et non à condensation, et parce que mon appartement n’est pas mitoyen, explique le propriétaire. Mais ça, je n’y peux pas grand-chose, je ne vais construire une aile supplémentaire. » Quant à la chaudière, elle n’avait servi qu’un an avant qu’il n'achète l’appartement, il comptait la changer seulement dans quelques années.

41 % des logements classés E, F et G

Si cette mauvaise surprise au niveau du diagnostic de performance énergétique (DPE) touche cet enseignant, c’est d’abord car il est plutôt du genre à vouloir « faire les choses bien ». Ces deux appartements constituent un placement important, un « patrimoine » que lui et sa femme entendent léguer à leurs deux enfants, dans le meilleur état possible. « Et puis j’ai une conscience écologique, ajoute-t-il. C’est important de consommer moins d’énergie. »

Aussi, le DPE sera bientôt un couperet qui déterminera si un logement peut être loué ou non. Car le gouvernement a engagé la chasse aux « passoires thermiques ». La loi Climat et résilience, adoptée en août dernier, prévoit un gel des loyers des logements classés F et G dès l’été prochain, puis leur retrait progressif du marché : interdiction de louer des logements étiquetés G à partir du 1er janvier 2025, de ceux clasés F en 2028 et enfin E en 2034. Soit 41 % des 29 millions de résidences analysées par le service statistique du ministère de la Transition écologique, dans un rapport publié en septembre 2020. « C’est un sujet très important, évidemment qu’il faut rénover les logements vétustes, approuve notre propriétaire. Mais il y a peut-être des critères à revoir. Je n’ai pas l’impression que ce que je loue est une passoire énergétique. Et si le mien ne passe pas, je n’ose pas imaginer le nombre d’appartements qui ne pourraient pas être loués. »

L'appartement rénové en question. - 20 Minutes

Pour lui, un changement de chaudière en temps voulu devrait permettre à l'appartement de passer en classe D. Mais plus globalement, des ajustements seront nécessaires. Entre les démarches administratives pour bénéficier des dispositifs d’aide à la rénovation, les délais des entrepreneurs dont le carnet de commandes est déjà surchargé et le temps de réaliser des travaux souvent lourds, le calendrier s’annonce difficilement tenable. Sans compter les logements pour lesquels on ne pourra pas faire de miracle. Comment, par exemple, isoler par l’extérieur quand on se trouve dans une zone classée ?

« Le rapport entre la consommation annuelle et la surface est forcément défavorable aux plus petits appartements. Un diagnostiqueur m’expliquait qu’à Paris, selon les normes actuelles, on n’arrivera jamais à faire atteindre la classe D aux petites surfaces », rapporte également Sylvain Ollagnon, vice-président de la chambre nationale des huissiers de justice et porte-parole de l’activité gestion d’immeubles (oui, les huissiers s’occupent également de locations et de syndics). Or, les studios et T1 représentaient un tiers des locations en 2020 sur l'ensemble du territoire.

On va au-devant de gros problèmes de disponibilité de logements, craint notre huissier. On est très inquiets, et on n’est pas les seuls. Quand vous regardez les annonces sur les sites de particuliers, vous avez une recrudescence, depuis l’été dernier, de mises en vente de logements classés F et G. On a l’impression que certains propriétaires essaient de les bazarder avant qu’il ne soit trop tard. »



A écouter les professionnels, une certaine panique s'invite donc chez les propriétaires. « On ressent une lassitude car les lois s’empilent. Parfois, même ceux de bonne foi se disent qu’ils ne vont pas pouvoir suivre, observe Julien Chenet, PDG de Cautioneo, une société qui propose de se porter garant pour les locataires. Faire des travaux fait peur, on ne maîtrise pas toujours les budgets. Aujourd'hui, beaucoup de propriétaires avec qui on est en lien se demandent s'ils doivent continuer ou pas. »

Le danger d’un « coup de frein » sur l’investissement locatif privé existe, selon Julien Chenet, ce qui aurait des répercussions sur un marché déjà très tendu. « Ce logement intermédiaire vient compenser le manque de logements sociaux en France », rappelle le dirigeant, qui a pris l'initiative durant cette campagne d'effectuer une revue des programmes immobilier et logement de tous les candidats à l'aide d'une batterie d'experts.

MaPrimeRénov’, vraiment un succès ?

La rénovation est pourtant un enjeu majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique – les logements F et G sont responsables de 19 % des émissions de gaz à effet de serre en France –, et désormais pour faire face à l’augmentation des coûts de l’énergie liée à la guerre en Ukraine. Sans faire grand bruit, le sujet s’est régulièrement immiscé dans la campagne, notamment du fait des candidats de gauche. Yannick Jadot a martelé sa promesse d’investir 10 milliards d’euros chaque année sur ce chantier, avec un « reste à charge zéro » pour les ménages modestes. Jean-Luc Mélenchon ambitionne lui d’isoler 700.000 logements par an et de « mettre fin aux situations de précarité énergétique ». Comme Fabien Roussel et Anne Hidalgo, qui souhaitent renforcer « l’obligation de rénovation » pour les propriétaires.

Du côté d'Emmanuel Macron, on met en avant le succès de « MaPrimeRénov’ », une aide à la rénovation énergétique calculée en fonction des revenus et du gain écologique des travaux, lancée début 2020. Plus d’un million de dossiers ont été déposés, dont 670.000 acceptés en 2021. « C’est une bonne chose, mais il s’agit de travaux modestes, de petits gestes comme des changements de chaudière, et seulement 7 % à 8 % de rénovations globales », avait tempéré Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, lors de la remise du rapport sur le mal logement, fin janvier. La promesse de « rénover la moitié des logements passoires des propriétaires les plus modestes dès 2022 » n’a en tout cas pas été tenue, comme nous le démontrions dans ce papier.

Quelles améliorations au système?

Il va donc falloir accélérer, et vite. En étant plus incitatif pour embarquer les propriétaires dans ce grand chantier, pour commencer. « Là, par exemple j’ai un client, cadre moyen, il a droit à 400 euros pour changer sa chaudière. C’est bien, mais quand vous partez pour 6.000 euros d’investissement, ce n’est pas ça qui va vous faire dire "Allez, je fonce" », illustre Sylvain Ollagnon. Il va peut-être falloir aussi encadrer les prix des travaux, ou ouvrir plus largement les aides à la concurrence. Pour décrocher MaPrimeRénov', les particuliers doivent impérativement faire appel à une entreprise labellisée RGE (Reconnu garant de l’environnement). « Mais ça leur coûte d’être certifiées, alors souvent, elles répercutent sur les prix », note Julien Niquet. Lui a préféré travailler avec des artisans qu’il connaissait, pas certifiés, moins chers, mais soucieux de respecter les mêmes normes.

Autre proposition, prioriser les secteurs. Pourquoi ne pas commencer par les villes où des quartiers entiers sont à l’abandon, plutôt que traquer absolument toutes les logements classés F et G sans distinction ? « Vous n’avez pas les mêmes besoins à Neuilly qu’à Roubaix ou Tourcoing, pointe le patron de Cautioneo, basé à Lille. Il faudrait faire place au bon sens des territoires, il y a des secteurs où les mairies seraient très contentes de vous aider si vous voulez créer du logement décent et conforme pour des locataires. »

Dans l'Oise, une association pour aider les habitants à rénover les passoires énergétiques.



▶#JT1920 @France3tv pic.twitter.com/JiIuumsZ55 — Info France 3 (@infofrance3) April 5, 2022

Le gouvernement a déjà apporté quelques ajustements au système, comme le lancement en janvier d’un guichet unique pour tous les travaux, baptisé « France Rénov’», afin de faciliter les démarches, ou un nouveau « prêt avance rénovation » pour aider les ménages modestes et les seniors. La nouvelle méthodologie pour effectuer les DPE, mise en place l’été dernier mais qui semblait pénaliser les logements anciens (40 % ressortaient comme passoires thermiques, contre 20 à 25 % maximum attendus), a également été corrigée en novembre. « Mais on ne constate pas un grand écart, fait savoir Frédéric Obled, administrateur de la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier. Certains logements classés en haut du G sont passés en F, mais il n’y aura pas de miracle non plus. On ne passera pas de F à D, il ne faut pas rêver. »

Le diagnostiqueur, en tout cas, ne craint pas les potentielles pressions sur sa profession avec l’approche des dates butoirs pour l’interdiction des locations. « Ça fait dix-huit ans que je fais ça, j’en ai toujours subies. Il y a toujours des petits malins qui vous demandent de modifier les notes, raconte-t-il. Faire ça, c’est créer un faux, c’est très grave. En revanche, c'est notre rôle de donner des conseils sur des petits travaux à effectuer qui modifieraient la note. » On a éventuellement une adresse à lui proposer. Il y a quelques mois, la revue We Demain publiait une enquête indiquant que la consommation énergétique de l’Elysée avait grimpé de 8 % entre 2018 et 2020, valant au palais présidentiel une étiquette énergétique E et une étiquette climat de niveau F. Ce serait ballot que le président ne puisse pas investir les lieux après le prochain quinquennat.