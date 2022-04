Présidentielle 2022 EN DIRECT : C’est l’heure du choix pour un peu plus de 48 millions d’électeurs…

5 heures : Avec quel candidat matchez-vous ?

Toujours indécis ? La « Boussole présidentielle » du Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof) vise à orienter les électrices et électeurs vers le ou la candidate à l’élection présidentielle qui leur correspond le mieux. Lancé en partenariat avec Ouest-France et 20 Minutes, ce projet propose aux utilisateurs de se positionner sur les questions saillantes de la campagne. La « Boussole » est un outil indépendant, à but non lucratif et strictement non partisan. A vous de jouez !