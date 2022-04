Au moment de s’engager politiquement, Dylan Lemoine n’a pas vraiment fait de détour. Ce jeune professionnel de la sécurité de 23 ans, « toujours intéressé par l’actualité », explique avoir été marqué par « les violences » des manifestations du 1er mai 2002, en opposition à la qualification du Front National pour le second tour de la présidentielle, alors qu’il était « encore à l’école primaire ». Après s’être brièvement « cherché politiquement », il raconte avoir rejoint en 2016 ce qui se nomme désormais le RN. Il y est aujourd’hui coordinateur des « Jeunes avec Marine » en Bretagne.

Depuis Saint-Malo, tout en coordonnant « tous les moins de 30 ans » de la région, il fait « du militantisme » : « Du tractage, du boîtage, des marchés… » Le jeune homme, comme sa candidate, se revendique proche du terrain et conscient des priorités des Français. Au moment de détailler ce qu’il attend de Marine Le Pen, il cite d’ailleurs immédiatement des mesures sur « le pouvoir d’achat » et la « sécurité », axes centraux de la campagne lepéniste.

A trois jours du premier tour, Dylan Lemoine n’a qu’un message à faire passer aux jeunes indécis : « Allez voter ! C’est notre seul pouvoir pour aller changer les choses. Avec Macron, on a vu ce que c’était pendant cinq ans. Aujourd’hui, les jeunes ont le pouvoir de faire changer les choses. On a vraiment cette chance d’avoir le droit de vote. Alors je leur dis : allez mettre un bulletin dans l’urne… Et si c’est pour Marine Le Pen, c’est mieux ! »