Le président du Conseil des mosquées du Rhône, Kamel Kabtane, a appelé mercredi à voter contre les candidats voulant « bouter hors de France » les musulmans, qui « ne sont pas des citoyens de seconde zone ».

La communauté musulmane de France doit « affirmer sans complexe sa citoyenneté et se rendre nombreuse dans les bureaux de vote » pour « faire obstacle à ceux qui sans retenue veulent bouter hors de France des citoyens français par le seul fait qu’ils sont musulmans », écrit Kamel Kabtane dans un communiqué, sans citer les noms des candidats à la présidentielle visés.

« Grand remplacement »

« Non, les musulmans de France ne sont pas des citoyens de seconde zone ! Non, les musulmans ne sont pas là par le fait du hasard mais par le fait de cette histoire commune qui s’est construite depuis plus d’un siècle ! », affirme ce responsable régional, également recteur de la mosquée de Lyon. Et de rappeler l’engagement des musulmans à Verdun, sur le Chemin des dames, à Monte Cassino ou leur participation « à la libération de la France du joug du nazisme ».

Les musulmans « étaient aussi dans les usines pour assurer le « grand remplacement » de ceux qui étaient appelés par le Service du travail obligatoire (STO) ou déportés dans les camps de concentration nazis », affirme encore Kamel Kabtane. Une allusion à cette théorie complotiste, endossée par Eric Zemmour, du remplacement des populations européennes par les immigrés non européens.